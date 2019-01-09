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Yağmur bebek ilk kez duymaya başladı

Doğuştan işitme kaybı teşhisi konulan 18 aylık Yağmur bebek, biyonik kulak ameliyatının ardından yapılan ilk ses testine gözleri ve kaş hareketleriyle olumlu yanıt verdi- Anne Kader Ünal:- "Aynı operasyonu geçiren oğlum ilk kez 'anne' dediğinde inanılmaz mutlu olmuştuk. Kızımın ağzından da 'anne' kelimesini duymak istiyorum"

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:44
Yağmur bebek ilk kez duymaya başladı

İZMİR (AA) - Doğuştan işitme kaybı olan 18 aylık bebek, biyonik kulak ameliyatıyla ilk kez duymaya başladı.

Ödemiş'te yaşayan Cihan ve Kader Ünal çiftinin 8 yıl önce dünyaya gelen ilk çocukları Şevket'e duymadığının belirlenmesi sonrası halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen "koklear implant" işitme cihazı takıldı.

İlk çocuklarının biyonik kulak sayesinde duymaya başlamasının ardından 18 ay önce dünyaya gelen Yağmur'un da duymadığını fark eden aile, test sonucu kızlarının yüzde 100'e yakın işitme kaybı olduğunu öğrendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar başvuran ailenin ilk çocuğunun ardından ikinci çocuğuna da "koklear implant" işitme cihazı takıldı.

Ameliyat sonrası ilk testte cihaz aracılığıyla verilen sese göz ve kaş hareketleriyle tepki veren Yağmur bebek, ailesi ve hastane çalışanları mutlu etti.

- "Gözyaşları içinde karşıladık"

Anne Kader Ünal ise ikinci çocuklarının da duymaya başlamasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Aynı operasyonu geçiren oğlum ilk kez anne dediğinde inanılmaz mutlu olmuştuk. Duyduğumuzda gözyaşları içinde karşılamıştık. Kızımın ağzından da ilk olarak anne kelimesini duymak istiyorum. Bizim gibi ailelerin bu operasyonu karşılayacak durumu yok. Sağlık Bakanlığımız ve devletimiz olmasa böyle olmazdı." diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Gül Caner Mercan da takılan biyonik kulak sayesinde abisi Şevki'nin ardından Yağmur'un da sesleri işitmeye başladığını söyledi.

Biyonik kulağın işitme kaybı teşhisi konulan çocuklara Sağlık Bakanlığınca ücretsiz olarak takıldığını ifade eden Mercan, Yağmur'un ailesinin de desteğiyle ileride yaşıtları gibi işiten ve konuşan bir çocuk olacağını ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:44
  1. ameliyat
  2. bebek
  3. biyonik kulak

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