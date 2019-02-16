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Yağmur Atacan kimdir nereli ve kaç yaşında?

Pınar Altuğ’la evli olan Yağmur Atacan, Türk oyuncu ve müzisyen. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2006 yılında TRT’de “Ben İstersem” adlı programın sunuculuğunu yapan Yağmur Atacan kimdir nereli ve kaç yaşında?

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:25
Yağmur Atacan kimdir nereli ve kaç yaşında?

Pınar Altuğ’la evli olan Yağmur Atacan, Türk oyuncu ve müzisyen. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2006 yılında TRT’de “Ben İstersem” adlı programın sunuculuğunu yapan Yağmur Atacan kimdir nereli ve kaç yaşında? 

Yağmur Atacan biyografisi

Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde, doğdu. İlkokulu Eskişehir’de, Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Yağmur Atacan, lise yıllarında amatör olarak ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı “Bebeto” karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Ayrıca profesyonel baterist olarak 2001 yılından 2005 yılına kadar Arkhe ve Hi-Jack gruplarında çalıştı. 2006 yılında TRT’de “Ben İstersem” adlı programın sunuculuğunu yaptı. Yağmur Atacan, ek iş olarak otomobil galericiliği yapmaktadır. Atacan, 12 Nisan 2008 tarihinde, ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile hayatını birleştirdi. Bu evliliğinden 2009 yılında “Su” adında bir kız evladı oldu. Atacan, ‘Doktorlar’ gibi bir çok dizi filmde başarıyla rol almıştır.

 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:25
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