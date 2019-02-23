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Yağmur altında kitap okuma aşkı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği’ndeki gençler, yağmur altında kitap okudu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:32
Yağmur altında kitap okuma aşkı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği’ndeki gençler, yağmur altında kitap okudu.


Kitap okumaya dikkat çekmek için çocuklar ve gençler inegöl’ün en işlek caddesinde yağmur altında kitap okudu. Yağmur yağmasına rağmen çocuklar ve gençler evde okudukları kitapları bu kez sokakta okumanın mutluluğunu yaşadı.


Ateş Karıncaları Dernek Başkanı Fatih Bayram, "Daha önce uyuşturucuyla mücadele için yürüdük. Teknoloji bağımlığıyla ilgili bir takım faaliyetler yaptık. Bugün ise kitap okuma alışkanlığını artırmak için buradayız. Bir Japon’un kitap okuma sayısı 20, bir isviçrelinin 11, bir Almanın ise 13 iken, malesef biz Türkler olarak 12 binde 1 kitap okuyoruz. Rusya’da bir kütüphanede 736 bin kitap, Almanya’da 101 bin kitap bulunurken, bizde 32 bin. O yüzden biz burada velilere anlatıyoruz, gelin kitap okuma kampanyası başlatalım. Bazı büyükler diyor ki kitap karın doyurmaz. Doğrudur. Ama dolu mide ve boş bir beyinden çok çektik. Kalbi vücudu aynı anda hareket etmeyen bir nesil uyuşturucuya yönelir. Cep telefonu kolik olur. Kitap okumayı artırmak için önce anne ve babalar olarak bizler evde kitap okumalı, evlatlarımıza örnek olmalıyız. Kitapsız bir nesil istemiyoruz, burada bugünden itibaren kitap okuma kampanası başlatmış buluyoruz. Herkesten bu kampanya destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:32
  1. kitap

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