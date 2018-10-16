Yağma, zulüm, zorbalık siyonistlik işte budur!

Muhammed Uzun / İSTANBUL

Mazlum Filistin halkına kan kusturan alçak İsrail’in; Müslümanları hedef alan fişleme operasyonları sonucunda, yıllarca didinilerek elde edilen mal ve araçlara el koyulduğu öğrenildi. Son 9 ayda 2 bin 362 Filistinliyi tutuklayan İsrail’in, aynı dönemde Filistinlilere ait torna tezgahlarına, 28 araca ve 168 bin şekel (48 bin dolar) paraya çöktüğü ifade edildi.

Filistinlilerin tapulu mülkleri gasp ediliyor

Sokakta namaz kılan Filistinlilerin üzerine toma ile tazyikli su sıkan, katlettiği Müslümanların cenazelerine el koyan, Kudüs’teki okulları sebepsiz yere kapatarak çocukların okula gitmesini engelleyen işgalci İsrail’in yeni bir hukuksuzluğu daha ortaya çıktı. İslam dünyasının kalbi olan Kudüs’ün Yahudi belediyesinin son zamanlarda sudan sebeplerle Filistinlilerin kapılarına dayanarak, astronomik vergileri ödemeyen ve protesto gösterilerine katılan Filistinlilerin tapulu mülklerini gaspettiği bildirildi. Kudüs’ü Yahudileştirmek için kanlı seferberlik ilan eden Siyonistler, Filistinlilere ait ev ve arazilerin ele geçirilmesinde de adice yöntemler kullanıyor.

Siyonistler, Nazi metotlarını Filistinlilere uyguluyor

Barışçıl gösterilere katılan Filistinlileri fişleme planını devreye sokan İsrail, mazlumların mülklerine de baskınlar düzenlediği öğrenildi. İsrail’in son 8 ayda 2 bin 178 Filistinliyi tutukladığı, aynı dönemde dört Filistinlinin torna tezgahına, 25 aracına ve 120 bin şekel (35 bin dolar) parasına el koyduğu ifade edildi. Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı metotların aynısını Siyonistler Filistin’de uyguluyor. İsrailli haydutlar, esir aldıkları bazı Filistinleri öldürüp cesetleri kamyonetlerin kasalarına atarak dolaştırdılar ve topraklarını terk etmemeleri durumda diğerlerinin de başına aynı vahşetin geleceği tehdidinde bulundular. Bu yolla göçe zorlanan Filistinlerin arazi ve evlerine ise İsrail’in kurulması sonrasında “sahipsiz” kaydı konuldu ve buralar Yahudi göçmenlere sembolik ücretlerle veya tamamen ücretsiz dağıtıldı.