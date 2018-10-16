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Yağma, zulüm, zorbalık siyonistlik işte budur!

İşgalci Siyonistlerin Filistin halkına yönelik zulüm ve baskıları artarak sürüyor. Barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlileri şehid eden katiller sürüsü şimdi de onların mallarına, topraklarına ve iş yerlerine göz dikti.

16 Ekim 2018 Salı 11:40

Muhammed Uzun / İSTANBUL

Mazlum Filistin halkına kan kusturan alçak İsrail’in; Müslümanları hedef alan fişleme operasyonları sonucunda, yıllarca didinilerek elde edilen mal ve araçlara el koyulduğu öğrenildi. Son 9 ayda 2 bin 362 Filistinliyi tutuklayan İsrail’in, aynı dönemde Filistinlilere ait torna tezgahlarına, 28  araca ve 168 bin şekel (48 bin dolar) paraya çöktüğü ifade edildi.

Filistinlilerin tapulu mülkleri gasp ediliyor

Sokakta namaz kılan Filistinlilerin üzerine toma ile tazyikli su sıkan, katlettiği Müslümanların cenazelerine el koyan, Kudüs’teki okulları sebepsiz yere kapatarak çocukların okula gitmesini engelleyen işgalci İsrail’in yeni bir hukuksuzluğu daha ortaya çıktı. İslam dünyasının kalbi olan Kudüs’ün Yahudi belediyesinin son zamanlarda sudan sebeplerle Filistinlilerin kapılarına dayanarak, astronomik vergileri ödemeyen ve protesto gösterilerine katılan Filistinlilerin tapulu mülklerini gaspettiği bildirildi.  Kudüs’ü Yahudileştirmek için kanlı seferberlik ilan eden Siyonistler, Filistinlilere ait ev ve arazilerin ele geçirilmesinde de adice yöntemler kullanıyor.

Siyonistler, Nazi metotlarını Filistinlilere uyguluyor

 

Barışçıl gösterilere katılan Filistinlileri fişleme planını devreye sokan İsrail, mazlumların mülklerine de baskınlar düzenlediği öğrenildi. İsrail’in son 8 ayda 2 bin 178 Filistinliyi tutukladığı, aynı dönemde dört Filistinlinin torna tezgahına, 25  aracına ve 120 bin şekel (35 bin dolar) parasına el koyduğu ifade edildi. Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı metotların aynısını Siyonistler Filistin’de uyguluyor. İsrailli haydutlar, esir aldıkları bazı Filistinleri öldürüp cesetleri kamyonetlerin kasalarına atarak dolaştırdılar ve topraklarını terk  etmemeleri durumda diğerlerinin de başına aynı vahşetin geleceği tehdidinde bulundular. Bu yolla göçe zorlanan Filistinlerin arazi ve evlerine ise İsrail’in kurulması sonrasında “sahipsiz” kaydı konuldu ve buralar Yahudi göçmenlere sembolik ücretlerle veya tamamen ücretsiz dağıtıldı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:40
  1. Mazlum Filistin halkı
  2. İsrail
  3. Kudüs
  4. işgalci İsrail
  5. İslam dünyası
  6. Yahudi belediyesi
  7. Siyonistler
  8. Filistinliler
  9. Filistinlileri fişleme planı
  10. Naziler

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu2 sa önce
    ALLAHCC. BU ZALİMLERE KURANINDA EN ÇOK LANETETTİĞİ TOPLULUK BUNLARDIR ALLAHCC LANETETTİĞİTOPLUMA KİMSE YARDIM EDEMEZ BUNLARA BELLİ BİR ZAMANA KADAR MÜSADE VERİLMİŞTİR.BİZ MÜSLÜMANLARE OLARAK NEREDE DURUYORUZ VE ALLAHCC. NE YAPIYORUZ ONA BAKMALI.
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