Yağma zanlıları gözaltına alındı Tekirdağ’da bir iş yerinde hırsızlık–yağma suçu gerçekleştirdiği iddia edilen 2 zanlı, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ’da bir iş yerinde hırsızlık–yağma suçu gerçekleştirdiği iddia edilen 2 zanlı, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir iş yerinde yağma olayı gerçekleşirken ihbar üzerine olay yerine gelen polis konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu olaya karıştığı iddia edilen H.K. ve B.H. isimli 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K. ve B.H., savcılığa teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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