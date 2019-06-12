Yağma suçundan aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı Mersin’de yağma suçundan aranan şahıs Karaman’da jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

Mersin’de yağma suçundan aranan şahıs Karaman’da jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağı köyü yakınlarında yaptıkları yol uygulamasında bir aracı durdurdu. Araç içerisindeki şahısların kimliklerini sorgulayan ekipler, F.A.’nın (25), Mersin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan ve hakkında ‘silahlı yağma’ suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine F.A., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

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