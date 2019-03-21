Yağma suçundan 16 yıl hapis cezası aldı Adana’da yağma suçundan 16 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası alan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Adana’da yağma suçundan 16 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası alan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri konutta yağma suçundan 16 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası alan hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde bir adreste olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis eve baskın yaptı. Baskın sırasında kaçmaya çalışan Murat D. yakalandı. Firari Murat D. emniyete getirilip işlemleri tamamlandıktan sonra önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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