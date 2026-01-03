  • İSTANBUL
Yağlı süt ile yapılan Süt Helvası tarifi nasıl yapılır? Ezber bozan tarif, pes dedirtti şaşırttı! Sadece 2 dilim yetiyor

Yeni ezber bozan bir araştırma uzun yıllara dayanan araştırmalar, süt ve süt ürünlerinin yağ içeriğine bakılmaksızın kalp sağlığı üzerinde “nötr” bir etkisi olduğunu gösteriyor. Süt ve süt ürünlerinin rolü söz konusu Süt Helvası tarifini mutlaka denemelisiniz. Süt Helvası tarifi nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları

Süt ve süt ürünlerinin rolü söz konusu olduğunda Yağlı süt ile yapılan bu tarifi denemelisiniz.

Süt Helvası (Muhteşem Bir Lezzet) Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt
2 dolu yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağından iki parmak eksik un
1 yumurta sarısı
1 paket vanilya

Süt helvası için öncelikle bir tencereye tereyağını alarak kısık ateşte eritelim.
Tereyağı güzelce eridikten sonra tencereye unu ekleyelim.
Daha sonra karıştırarak unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.
Un hafifçe kavrulduktan sonra sütü tencereye yavaş yavaş ekleyelim. Diğer taraftan da sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim
Sütün ısınmasına fırsat vermeden yumurta sarısı ve toz şekeri de ilave edelim.
Yine hızlıca çırparak muhallebiyi pişirmeye devam edelim.
Muhallebimiz kaynayıp koyulaştıktan sonra vanilyayı ekleyelim, tekrar hızlıca karıştıralım.
Hazır olan muhallebiyi ısıya dayanıklı fırın kaplarına paylaştıralım ve fırın kaplarımızı derin bir borcam ya da fırın kabına alalım.
Güveçlerin yaklaşık yarısına gelecek kadar su ile dolduralım.
Önceden ısıttığımız 190 derece fırında yaklaşık 10 dakika boyunca muhallebinin üzerini kızartalım.
Ardından süt helvalarımızı fırından alalım. Yapımı oldukça kolay süt helvamızı sıcak ya da soğuk olarak servis edelim. Afiyet olsun!

Süt Helvası Nasıl Yapılır? Püf Noktaları

Süt helvanızı yapacağınız kapların ısıya dayanıklı olduğundan emin olmalısınız.
Malzemeleri aynı oranda arttırıp azaltarak süt helvanızı kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Yağlı süt ile daha leziz olur.
Süt helvası sıcak mı yenir diye merak edenler için süt helvanızı sıcak olarak da tüketebilirsiniz. Ancak sıcak tüketmek istemiyorsanız oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırabilir, soğuduktan sonra üzerini süsleyerek servis edebilirsiniz.
Süt Helvası İçin Kullanılan Araç Gereçler
Tencere
Çırpıcı
Porsiyonluk güveç kapları
Borcam & Fırın tepsisi
Süt Helvası Borcamda Olur mu?
Süt helvasını ısıya dayanıklı porsiyonluk kaplarda yapabileceğiniz gibi borcamda da pişirebilirsiniz.

