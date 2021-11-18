'Yağlı kazıktan bacıya sövmeye; sövene arka çıkmaya muhalefet!'

O, bir dönemin İçişleri Bakanıydı.

Sancılı dönemdi. Beşli çete adıyla ma’ruf şer grupları Refah Yol hükümetinin üzerine bütün hışımlarıyla geliyorlardı. Ayrıca ciheti askeriye, ciheti mevkute (basın), ciheti hukukiye, ciheti sivil toplum kuruluşları ki; beşli çete tabir edilen TOBB, DİSK, TİSK, TESK, TÜRK- İŞ...

O yıllarda yardıma gelmesi gereken iki cihet, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve ANAP lideri Mesut Yılmaz uzakta durmuşlardı. Çubuklarını tüttürüp olanları seyrederek gülümsüyorlardı.

İçişleri Bakanı olan Meral Akşener Hanımefendiye bir paşa, Türk askerine, erkeğine, insanına yakışmayacak, toprağın bile utanacağı bir söz söyledi: seni yağlı kazığa oturturum...

Bunu ancak söylese söylese bir gavur subayı söyleyebilirdi.

Ne kadar üzülmüştük bu söz üzerine... Ciheti askeriyeden nefret eder hale gelmiştik neredeyse!..

Asker/ordu, Türk milletinin şeref, şan, haysiyet, iffet ve namusunu korumak için giymiyor muydu o elbiseyi? Takmıyor muydu o apoleti?

Meral hanım için söylenen o pis söz, o tarihte onunla aynı duruşu sergileyen hepimizin kadınlarına söylenmiş gibi oldu. Ellerimizi açıp Allah’a havale ettik.

Aradan yıllar geçti.

Geçen yıllar bize yarı unutturdu bu olayı lakin Meral Akşener bu küfrün peşine düşmedi. İçine attı her şeyi!

Hesap sormadı!!!

Başka bir tarihte Deniz Baykal’ın kaset olayı patlak verdi ve o kasetle günah irtikap etmiş koltuğa bir adam oturdu: Kemal Kılıçdaroğlu...

Geçen zaman kendisinde liderlik yok, bilgi yok, utanma yok, hitabet yok, yüz kızarma yok... Böyle bir kanaat oluştu sanki milletin ekseriyetinde! Vatan ve millet sevgisi var mı, bilen söylesin?!

Türkiye’nin hiçbir kazanımından gurur duymaz, ha bire fitne üretir, dışarıdaki düşmanla söz birliği eder, Türkiye’yi oraya buraya şikayet eder...

Üstelik o da kaset olayını araştırıp bir temizlik operasyonuna gitmedi. Hatta olayın birinci derecede failini el bebek gül bebek vekil yaptı.

Hiç bir teklif yapmadan, düşünce üretmeden sadece tenkit üzerine nankörce bir siyaset güderken, partiden başka pis kokular yayılmaya başlamaz mı?

Sabık genel başkanın geleneği, meğer, alttan alta devam ediyormuş!

Parti teşkilatlarında gizliden gizliye gezen ruhun aşkına bir sürü tecavüz skandalları patlak verdi.

Karşı çıksan nasıl neye karşı çıkacaksın? El adama sorar: neden sabık lideri vekil yapıyorsunuz?

Niçin partide tutuyorsunuz?

İki arada bir derede kalmış CHP ne yapsın? Zevahiri kurtarmak için ufak, rutin hareketlerden başka bir şey yapamadı.

Bu iki muhalif partinin öbür lideri yani

yağlı kazıkla tehdit edilen Meral Hanım, bir seferinde Sayın Bahçeliye, “iktidarsız” demez mi?

Aman Allah’ım... Yağlı kazıkla ünlenenler, koltuk iktidarını bir kasete bağlayanlar...

Zincirleme reaksiyon yapmaya başladı kötülük... Pandoranın kutusu hepten açıldı ve Türk siyaset arenası Augiasın ahırına döndü!

Derken derken; Yağlı kazıkla tehdit edilen Meral Akşener’in partisinden bir vekîlü şeniyyat, bir şehidin kardeşinin kulağına eğilip: bak bacını .......dedi. Yani şehit olan kardeşinin bacısını...

Yani, fırsat bulursam herkesin anasını, bacısını.... Beşiktekini eşiktekini...

Ayrıca, lideri Meral Hanımdan da bir kadın olduğu için özür diliyor!

Yani, liderim, seninle ilgili de aklıma kötü düşünceler gelmiş olabilir; özür dilerim demek istiyor!!

Başka izahı var mı?

Şu işe bak:

Bana odunla vuruyorsun, gidip odundan özür diliyorsun bre vekîlü arlanmaz.

Bağırarak benim bacıma küfrediyorsun, gidip bağırtını duyan bir kadından özür diliyorsun?! Hâlâ küfrettiği aileden, kadından özür yok. Kadın pazarda gezerken kendisine tecavüz edip hapse giren adamı görmüş.

-Ayol, sen hapiste değil misin?

Adam:

-Hükümet af çıkardı. Serbestim, demiş.

Kadın:

-Dinine yandugumun adamı. Sen hükümete mi tecavüz ettin bana mı?

Vekil Akşener’den özür diliyor. Sen Akşener’e mi sövdün sehitin bacısına mı?

Daha nasıl izah edilmeli?

Ne ittifakmış beh!

Yağlı kazığa ses yok, kaset skandalına yaptırım yok, tecavüz olayları vakayı âdiyeden, şehidin bacısına sin/ kaf... Bir yaptırım yok.

Akşener, bu olayın da peşine düşmedi. Bunu da görmezden geldi.

Ne var? Sizi gidi yavşaklar siziiii..

Sizi gidi sirkeli başlar siziii...

Bir de bu var:

Mayına bastı diye şehit mi olurmuş koyun çobanı?!! Öyle mi?

Yol gösterirken vuruldu diye şehit mi sayılırmış Eren Bülbül?!

Kurban eti dağıttı diye Yasin Börü?

Fethi Sekin?!

Aybüke öğretmen...

Nasıl yapılanları inkarda birleşiyorlar?

Nasıl yıkmakta, engel olmakta birleşiyorlar... Nasıl ar damarlarını çatlatacak mülevves işlerde birlesiyorlar!

Bozacının şahidi şıracı!

İkisi de birbirinin cemaziyelevvelini iyi biliyor...

Bir tarihler bir köyde çalışıyorum. Köyde fakir mi fakir bir adam var lakin ağzı hiç durmaz, köyde herkese söver.

Bir gün muhtar bana dedi ki; Allah böylelerini fakirlikle zapt ediyor. Eğer bu zengin olsaydı milletin anasını bellerdi!!

Allah millet(zillet) ittifakına iktidar vermesin.. Demek iktidar olsalar yandı gülüm keten helva!