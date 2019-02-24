Yağışlı hava beraberinde kazayı da getirdi: 5 yaralı İznik-Yenişehir karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

İznik-Yenişehir karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

16 H 5292 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen 16 H 7505 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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