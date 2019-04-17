Yağışlara dayanmayan bahçe duvarı yıkıldı HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk köyünde bulunan Yusuf Baltacı’ya ait evin bahçe duvarı aşırı yağışlara dayanamayarak yıkıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk köyünde bulunan Yusuf Baltacı’ya ait evin bahçe duvarı aşırı yağışlara dayanamayarak yıkıldı.

İlçeye bağlı Altınoluk köyünde ikamet eden Yusuf Baltacı isimli vatandaşın evi ve bahçesi sulara gömülürken, duvarın bir bölümü ise yıkıldı. Günlerdir aralıklı yağan yoğun yağışlardan dolayı köyün birçok noktasının sulara teslim olduğunu dile getiren Baltacı, yardım eli beklediklerini söyledi.

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