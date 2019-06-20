Yağış sonrası kaybolan çobanlara ekipler ulaştı Niğde’de yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalan 4 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde’de yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalan 4 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler köyünde hayvan otlatan 4 çoban kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kaldı. Ailelerin çobanlardan haber alamaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Niğde İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 4 çoban mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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