Yağış Nedeniyle Uzunoluk Deresi Taştı

Korkuteli’nde aniden bastıran yağış nedeniyle Uzunoluk Mahallesi içinden geçen Uzunoluk deresi taştı. Korkuteli Sulama Birliğine bağlı kepçe dere ağzını açtı.

Korkuteli ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden başlayan ve yer yer doluya dönüşen yağış Uzunoluk mahallesi içinden geçen derenin taşmasına neden oldu. Taşan sular çevredeki meyve ve sebze bahçelerinde zarara neden oldu. Korkuteli Sulama Birliğine bağlı iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek, taşan suyu tahliye etti.

Belediye Başkanı Ömer İşlek ile İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, taşan derede inceleme yaptı. Belediye Başkanı Ömer İşlek, “Olay yerinde incelemelerimizi yaptık. Oluşan bu taşkının ilçemize zarar vermesini engellemek için elimizden gelen imkanları kullanıyoruz. İlçemiz halkına geçmiş olsun” dedi.