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Yağış nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan iki doktora da ulaşıldı

Antalya ve ilçelerinde 19 saattir süren yağış hayatı olumsuz etkilerken, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan iki ikinci doktora da ulaşıldığı bildirildi.

16 Aralık 2018 Pazar 23:53
Yağış nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan iki doktora da ulaşıldı

Antalya ve ilçelerinde 19 saattir devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktora da ulaşıldı. Etkili olan yağış nedeniyle Kemer ilçesine son 19 saatte metrekareye 460 kilogram yağış düştü. Kemer Kuzdere Mahallesi ile Arslanbucak’ı birbirine bağlayan köprünün yakınında bulunan evlerin tamamı tahliye ediliyor.

Antalya ve ilçelerinde yağış şiddetini arttırarak devam ediyor. Yaklaşık 19 saattir devam eden yağış bir çok noktada hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda taşkınlar meydana geldi. Yollarda kalan araçlar kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

2. doktor da kurtarıldı

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktorada ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’ne gezi için giden uzman doktorlar Mehmet Salih Aslan ve Cahit Bozyel Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kalmıştı. 2 doktorun mahsur kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE görevlilerinin bölgeye sevk edilmişti.

İş makinelerinin yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, doktorlardan Cahit Bozyel sığındığı köy evinde ulaşmıştı. Kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, diğer uzman doktor Mehmet Salih Aslan'ı da iş makinelerinin yardımıyla kurtardı.

Yoğun çalışmalar neticesinde kurtarılan iki doktor bölgeye yakın bir köyde getirildi. Bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle doktorların yarın şehir merkezine getirileceği öğrenildi.

Kemer'e 19 saatte metrekareye 460 kilogram yağış

Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle Kemer ilçesi Ovacık mevkiine son 19 saatte metrekareye 460 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerde devam eden sağanak yağışın etkisiyle suları yükselen Ağva Deresi mahalleler arasında ulaşımı sağlayan köprüleri tehdit etmeye başladı.

Evler boşaltılıyor

Kemer ilçesini etkisi altına alan kötü hava koşulları akşam saatlerinde etkisini artırdı. Köprünün iki yanındaki Kuzdere ve Aslanbucak Mahallelerinde 30'dan fazla ev ve işyerini su bastı. Belediye ekipleri Aslanbucak Mahallesi'ne taşkın sularının tekrar girmemesi için toprak set oluşturmaya çalışırken, bu baskınına uğrayan evler boşaltılıyor.

Sağanak yağış yüzünden küçük derelerin de taşması sonucu ilçedeki birçok yol ulaşıma kapandı. İlçenin Ovacık Mahallesi ile Kuzdere Mahallesine bağlı Yayla Kuzdere, Gedelme ve Kesmeboğazı mevkileriyle ulaşımı tamamen kesildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi, Kemer Emniyet Müdürlüğü, Kemer Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler koordineli biçimde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da su taşkınının olduğu bölgede incelemeler yaparken, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar da kurulan kriz masasının başına geçti.

Kumluca'da Elektrik kesintisi

Kumluca ilçesinde de Kasapçayırında trafoya yıldırım düştü. yıldırım düşmesi nedeniyle İlçe genelinde elektrik verilemiyor. Ekipler ilçeye elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi

Antalya kent merkezinde de sabah saatlerinde başlayan yağışlar etkisini sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Döşemealtı ilçesine 130, Antalya merkeze de 80 kilogram yağış düştü.

Diğer yandan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde Gökdere'nin bitişiğindeki cadde, suyun yolu kapatma tehlikesi nedeniyle belediye tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Araçlar belediye çalışanları tarafından farklı istikametlere yönlendirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:53
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