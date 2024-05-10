Yağ yakıyor! Kilo vermek isteyenler suya koyup için, sonrası devreye giriyor! Öyle bir şey ki... Sırrı ise hayır demek

Lif içeriği yüksektir: Bamya tohumu, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan ve tokluk hissini uzun süre koruyan lif bakımından oldukça zengindir. Bu sayede daha az kalori almanızı sağlayabilir.

Metabolizmayı hızlandırabilir: Bamya tohumunun bazı bileşenleri metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bu da yağ yakımını artırabilir ve kilo vermenize katkıda bulunabilir.

İdrar söktürücü etkiye sahiptir: Bamya tohumu, vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olan idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Bu da ödem atılmasını sağlayarak kilo vermenize yardımcı olabilir.Kan şekerini dengeler: Bamya tohumu, kan şekerinin ani yükselmelerini ve düşmelerini engelleyerek iştah kontrolünü sağlar ve aşırı yemeyi önler.

BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?

SUDA BEKLETME

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Bamya tohumu suda bekletilerek tüketilebilir. Bamya tohumları oda sıcaklığındaki suyun içerisinde bekletilir. Ertesi gün birkaç porsiyona bölünerek bu su içilebilir.

KAHVE İLE TÜKETME

Bamya tohumunu öğütüp kavurduktan sonra Türk kahvesi gibi pişirip içebilirsiniz.

Sonrasında beslenmenizde size kilo aldıracak yiyeceklere hayır deyip dikkat ederseniz sonuç elde edersiniz.