Yağ yakan ayran: Türk halkı seviyor! Herkes, rahatsız eden göbek yağı için hafta 3, 4 günü yaparak veda etti
Sindirim rahatlatıcı bu tarifle çok hızlı bir şekilde göbek yağlarını eriteceğinizi biliyor muydunuz? Özellikle de yaz tatiline çıkmadan önce sıfır göbek için yapmanız gereken bu kürün detayları için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte ayran kürü ile zayıflama metodu...
Yağ Yakan Ayran Tarifi İçin Malzemeler
4 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı tarçın
1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
1/2 (yarım) çay kaşığı zencefil tozu
1 tatlı kaşığı zeytin yağı ya da hindistan cevizi yağı
1 bardak su
Yağ Yakan Ayran Tarifi Nasıl Yapılır?
Tüm malzemeleri el blenderindan geçirip hafta da 3 ya da 4 gün öğleden sonra ara öğünü olarak tüketiyoruz. Kolay yağ yakmalar.
Kadın - Aile
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