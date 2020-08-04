Yabancıyı ‘yerli’ yapıp 15 milyar dolar kazandıracak

Ocak ayında faaliyetlerine başlayan Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), sürdürülebilir politikalar üretip sektörün kurumsallaşmasını sağlayarak, uluslararası yatırımcıya gayrimenkul satışının en önemli döviz getirici faaliyetlerden biri olması için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık olarak 20’sini GİGDER üyelerinin gerçekleştirdiğini söyleyen GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, 2023 yılında Türkiye’de uluslararası yatırımcıya toplam 15 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatı gerçekleştirmek için hukuk, güvenlik ve eğitim alanında geliştirdikleri projeleri hayata geçireceklerini söyledi. 2020 yılında toplamda yabancıya 30 bin- 35 bin konut satışı yapılması ihtimalini dile getiren Akbal, Arap coğrafyasının dışında, İran, Çin, İngiltere ve Hindistan gibi ülkelerden yatırımcı çekebilecek bir potansiyelin varlığına dikkat çekti. GİGDER’in üyeleri arasında Akzirve Gayrimenkul, Antalya Homes, Beyttürk İnşaat, Fergüven Gayrimenkul, Fuzul Yapı, Gürsel Öngören Hukuk Bürosu, Hasanoğlu İnşaat, Maven Yapı, Nef Holding Sinpaş GYO, Teknik Yapı gibi güçlü şirketler bulunuyor.