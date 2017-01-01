Yabancıya konut ticareti yüzde 151 arttı

Türkiye’den asgari 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı yapan yabancıya ‘Türk vatandaşlığı’ hakkı getirilmesiyle konut satışları da iki katından fazla artış gösterdi. Eylül ayında yürürlüğe giren uygulama ile yaklaşık 5 bin 600 konut satışı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan düzenlemenin etkisini eylül ayında net bir şekilde gördüklerini belirterek, “Daha önce 1 milyon dolar olan yabancıya mülk edinme yasasındaki bedeli, 250 bin dolara düşürdük. Geçen seneki eylül ayına oranla yüzde 151 artış gerçekleştirdik. Bu satışla birlikte ülkemizin değerini yukarıya taşımak, buradaki istihdamı artırmak adına da önemli bir düzenlemeydi” dedi.

İmar barışı hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi: “Başvuruları 31 Aralık’a kadar uzattık. 8.5 milyon vatandaşımız bugüne kadar bu başvurulardan istifade etti. Bizim beklentimiz 14-15 milyona gelecek gibi gözüküyor. Yeni kaçak yapımına hiç birimimizin müsaade etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla 31 Aralık tarihinden itibaren yapılmış yapıları ilgilendirmiyor.”

Hükûmetin ilk 100 gününde 18 ilde 33 Millet Bahçesi yaptıklarını dile getiren Kurum, Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili planlama çalışmalarının da tamamladığını anlattı. “Köyüme Dönüyorum” projesine ilişkin de Kurum, “Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisini çiftçilerimize kiraladık. Ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden yaklaşık 218 bin çiftçimiz bu kiralamadan faydalandı. Bunun üstüne ilave alanlar çıkıyoruz. Yine atıl gördüğümüz Hazine arazilerini çiftçimize kiralıyoruz” açıklamasını yaptı.