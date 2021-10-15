Yabancıya konut satışında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Söz konusu satış, bu yılın aylık bazda en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Eylülde satılan konut sayısı, ağustosa göre de yüzde 4,06 arttı. Ağustosta 141 bin 400 konut satılmıştı.

Hakkari son sırada

Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

2013’ten sonraki en iyi aylık veri

Eylülde yabancılara yapılan konut satışı yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630’a ulaştı. Bu veri serinin açılandığı 2013’ten bu yana en iyi aylık veri oldu. Ocak-eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı yüzde 43,2 artışla 37 bin 479’a yükseldi. Burada da tüm zamanların rekoru kırılırken, geçen yılın aynı döneminde 26 bin 165 konut yabancılara satılmıştı.



Söz konusu dönemde her ay ortalama 4 bin 164 konut yabancılara satıldı. Yılın geri kalanında bu performansın devam ettirilmesi durumunda yıl sonunda 49 bin 971 konut yabancılara satılmış olacak. Sektör temsilcileri ise son çeyrekteki hareketlilikle birlikte yıl sonunda 50 bin hedefinin aşılması gerektiğini bildirdi.

İranlılar zirvede, Iraklılar takipte

Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti. Almanya vatandaşlarına 1.484, Kazakistanlılara 1.339, Kuveytlilere 1.154, Azerbaycanlılara 1.020, ABD’lilere 1.014, Yemenlilere 949, Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalılara 790 adet konut satıldı.

İstanbul ve Antalya ilk ikide

Yabancılara konut satışı yapılan iller arasında ise başı 17 bin 783 adetle İstanbul çekiyor. Mega kentin toplam satıştan aldığı pay yüzde 47,4 olarak kayıtlara geçmiş durumda. İstanbul’u 7 bin 255 adetle Antalya, 2 bin 396 ile Ankara, 1.663 ile Mersin, 1.167 Yalova, 1.093 ile Bursa, 770 ile Sakarya, 737 ile İzmir, 671 ile Samsun, 635 ile Trabzon takip ediyor.



İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “(Satış rakamı) 50 bin adetlik rekor seviyesini kesinleştirmiş gibi görünüyor. Bunun anlamı, sektör olarak ülkemize 10 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamış olacağımızdır” dedi.