Yabancıya konut satışında ‘İspanya modeli’ önerisi

Buğra Kardan

2019’da yapılan gayrimenkul pazarlamanın gözdesi haline gelen yabancılara daha fazla konut satma çabasında olan sektör temsilcileri hedef büyüttü. Bu yılki satış adedinin 40 bin seviyelerine geldiğine işaret eden Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, yeni adımlar atmanın vaktinin geldiğini belirterek, “Şu aşamada İspanya gibi imaj ve tanıtıma odaklanıp yabancıların ülkemizden daha çok konut almalarının önünü açabiliriz” tavsiyesinde bulundu. Ekonomi editörümüz Buğra Kardan’ın sorularını cevaplandıran Akbalık, ‘Yeni hamleler yapmalıyız’ mesajını verdi.

Bu rakamlar yetmez

Konut talebinin artışıyla moral bulan gayrimenkul firmaları, müşterilerine yenilerini eklemek için art arda indirim kampanyaları hayata geçiriyor. Bu kampanyaları yakından takip eden yabancıların markalı konutlara ve dükkânlara ilgisi de arttı.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, yabancıların Türkiye’ye konut yatırımı yapmaya meyilli olduğunu dile getirdi. Satış adedinin 40 bin civarlarında olduğuna dikkat çeken Akbalık, “Artık bu rakamların ötesine geçmeliyiz, yeni hamleler yapmalıyız” dedi.

Akbalık, yabancıların konut alımlarını devamlı kılmak gerektiğini vurgulayarak, “Bu stratejiyi İspanya başarıyla uyguladı. Ne yaptı? İmaja ve tanıtıma odaklandı, satışları arttırmak için önemli girişimlerde bulundu. Hatırlayın, devletin tüm organları kenetlendi ve Avrupa ülkelerinden yatırımcı çekmek için elinden geleni yaptı. İşte bu tecrübeler örnek olmalı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi çekim alanı kılacak adımlar atılmasını öneren Akbalık, şunları kaydetti: “Yabancılar ülkemize gelip ev almalı. Ardından ailelerini getirmeliler. Kültürümüzü anlamalı ve yakınlarına akrabalarına anlatmalılar. Bizim de bu anlamda ödevimiz çok. İlk ve en önemli ödevimiz ise iyi bir imaj ortaya koymaktır. Ülkemizin, 7 bölgemizin, 81 ilimizin doğal ve tarihi öğelerini sunmaktır. Kültürel ve sanatsal aktivitelerimizi tanıtmaktır. Bu görevlerimizi ifa ettiğimiz takdirde yeni yatırımlar gelecektir.”

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Akbalık, ülkemizin ekonomik başarılarıyla dünyada takdir topladığını anlattı. Bu başarıların hizmet ihracatının artışıyla perçinleneceği öngörüsünde bulundu. “Şu anda kamuoyunda mal ihracatını arttırma algısı güçleniyor. Ne var ki bu algı hizmet ihracatında arzu ettiğimiz noktada değil” diyen Akbalık, şöyle devam etti:

Geç kalmış değiliz

“Hizmet ihraç etmek kolay. Mal ihraç etmek ise zahmetli. Örneğin otomotiv satışı yapacaksınız. Bunun üretim, yan sanayii, onay, ara malı ithalatı gibi etapları var. Hizmet ihracatında bu etaplara gerek yok. Yine mal ihracatı yapmak için bir fabrikayı devreye almanız, yönetmeniz, üretmeniz, verimliliği arttırmanız şart. Ama hizmet ihracatında böyle bir yükümlülükle karşı karşıya değilsiniz. Bu alanda daha güçlü büyüme imkânınız var. Ayrıca hizmet ihracatından mal ihracatının çok ötesinde, misli misli gelir elde etmeniz mümkün. Tabii şu anda hizmet ihracatında planladığımız yerde değiliz. Esasında satışlarımız 70-80 milyar dolarlarda olmalıydı. Toplam ihracatın yüzde 40-50’si hizmet sektöründen gelmeliydi. Ama geç kalmış değiliz. Hedeflerimizi tutturabiliriz. Bulunduğumuz lokasyondan yararlanarak, daha çok müşteriye hitap edebiliriz.”