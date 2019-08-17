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Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim"

Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören Cibutili öğrenciler, Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyuyor- Cibutili Sehel Muhammed Abdi:- "Türkiye hakkında çok güzel şeyler duyuyordum. Tabii bir de Cumhurbaşkanı'nı görüyorduk. Güzel bir Cumhurbaşkanı var, zayıflara yardım ediyor. Zulümlere karşı mücadele eden bir Cumhurbaşkanı olması da buraya gelmemi etkiledi"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:45
Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim"

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören Cibutili öğrenciler, Türkiye'de yaşamaktan ve eğitim almaktan mutluluk duyuyor.

Yaklaşık 15 bin öğrenciye sahip Çankırı Karatekin Üniversitesi; Sudan, Azerbaycan, İran, Somali, Cibuti gibi birçok ülkeden 500 civarında yabancı uyruklu öğrenciye de eğitim veriyor.

Çankırı'da yaşayan ve kentteki kiralık evlerde kalan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'de bulunmaktan ve Türk insanının misafirperverliğinden övgüyle bahsediyor.

- "Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim"

Eğitim için Cibuti'den Çankırı'ya gelen Sehel Muhammed Abdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde okuduğunu söyledi.

Türkiye'ye geleli 2 yıl olduğunu anlatan Sehel, "Buraya gelme fikri ilk olarak aileme aitti. Daha sonra bana sorduklarında ben de kabul ettim. Türkiye, Müslüman ve gelişmiş bir ülke olduğu için buraya gelmek istedim." dedi.

Cibuti'de yaşarken Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu duyduklarını ifade eden Sehel, "Türkiye hakkında çok güzel şeyler duyuyordum. Tabii bir de Cumhurbaşkanı'nı görüyorduk. Güzel bir Cumhurbaşkanı var, zayıflara yardım ediyor. Zulümlere karşı mücadele eden bir Cumhurbaşkanı olması da buraya gelmemi etkiledi. Türk insanları misafirperver ve Türk yemeklerini çok seviyorum." diye konuştu.

Cibutili Seyit Hasan Muhammed de Cibuti'de burs kazanmasının ardından Türkiye'ye gelerek yüksek lisans yaptığı söyledi.

Burs kazandıktan sonra istediği ülkeyi seçme hakkına sahip olduğunu ancak kendisinin Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Hasan, "Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğim için burayı tercih ettim. Buraya geldiğimde çok şey bilmiyordum. İslam ülkesi olduğunu biliyordum. Geldiğimde burayı çok beğendim. Çok güzel, iyi kalpli insanlarla tanıştık. Ülkemizdeyken televizyon ve sosyal medya aracılığıyla bildiğimiz birlik, kardeşlik ve barış ülkesi olan Türkiye'de bize iyilik gösteren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan Cibutili Muhammed Ali Muhammed ise Çankırı'ya arkadaşlarını ziyaret etmeye geldiğini dile getirdi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye okumaya geldiğini anlatan Muhammed, eğitimini bitirdikten sonra da Türkiye'de kalmak istediğini, bütün arkadaşlarına da Türkiye'ye gelmelerini tavsiye edeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:45
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