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Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Türkiye'de mutluluk var, huzur var"

Almanya'dan İslam dinini merak ettiği için Türkiye'ye gelen Alman Cornelia Arbaoui birçok ili gezdikten sonra Edirne'de Avarız köyüne yerleşti, bir Türk ile evlendi ve yeni bir hayat kurdu- Alman Cornelia Arbaoui:- "Türk insanı çok sıcak kanlı ve yabancılara karşı güzel bir bakış açısı var. Çok yardımsever insanlar bizi de çok sevdiler çok destek oldular"- "Türkiye'de her zaman destek gördüm, hiçbir zaman çaresiz kalmadım. Keşke bütün dünyada yabancılara böyle davransalar. Türkiye'de mutluluk var, huzur var"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Türkiye'de mutluluk var, huzur var"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Ülkesi Almanya'dan İslam dinini merak ettiği için Türkiye'ye gelen Cornelia Arbaoui birçok ili gezdikten sonra Edirne'de Avarız köyüne yerleşti, bir Türk ile evlendi ve yeni bir hayata başladı.

Cornelia Arbaoui, 20 yıl önce Almanya'da İslam tarihi okudu ve merak ettiği bu dini daha iyi anlayabilmek için Türkiye'ye geldi.

Ziyareti sırasında Türkiye'yi çok seven ve yerleşmeye karar veren Arbaoui, birçok ili gezdi, pek çok insanla tanıştı ve Edirne'ye yerleşmeye karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce Edirne'nin Avarız köyünde yaşamaya başlayan 55 yaşındaki Arbaoui, burada tanıştığı Türkay Yıldırım ile evlendi. Avarız köyünün Alman sakini, samimiyetiyle köy halkıyla kısa sürede kaynaştı, onlardan biri oldu.

Evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren, arıcılıkla uğraşan Cornelia Arbaoui, ata biniyor, resim yapıyor, köy kahvesinde komşularıyla sohbet ediyor.

Arbaoui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da İslam tarihi okuduğunu, 20 yıl önce İslam dinini öğrenmek için geldiği Türkiye'den bir daha kopamadığını anlattı.

Türk insanının çok sıcak kanlı ve misafirperver olduğunu, Türkiye'nin her kentinin farklı özellikler ve güzellikler sunduğunu vurgulayan Arbaoui, şöyle devam etti:

"Türk insanı çok sıcak kanlı ve yabancılara karşı güzel bir bakış açısı var. Çok yardımsever insanlar bizi de çok sevdiler, çok destek oldular. Kimsenin dinine karışmıyorlar. Ben kahvede imamı görüyorum oturup sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Bana İslam dinini anlatıyor. Ben ona görüşlerimi anlatıyorum. Tüm insanlar, barış, huzur, sevgi ve adalet istiyor. Türkiye'de her zaman vatandaşlardan destek gördüm, hiçbir zaman çaresiz kalmadım. Keşke bütün dünyada yabancılara böyle davransalar. Türkiye'de mutluluk var, huzur var."

Herkese Türkiye'yi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Arbaoui, ziyaretçilerin mutlaka mutlu ayrıldıklarını söyledi.

Türkay Yıldırım da eşinin Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini anlattı.

Mutlu bir evliliği olduğunu ifade eden Yıldırım, "Eşim sadece köydeki insanlara değil herkese çok samimi ve sıcak davranıyor. Bu nedenle herkes onu çok seviyor, saygı gösteriyor. Birlikte çalışıp birlikte kazanıyoruz. Allah'a şükür hiçbir şeye ihtiyacımız olmuyor" dedi.




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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
  1. Alman
  2. EDİRNE
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