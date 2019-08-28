0553 313 94 23

Yabancıların gözüyle Türkiye - Taylandlı gelin mutluluğu Edirne'de buldu

Ülkesinde tanıştığı iş adamı Taner Yıldırım ile evlenerek 19 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Taylandlı psikolog Titiwan Yıldırım, doğasına ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldığı Edirne'nin Keşan ilçesinde ailesiyle mutlu yaşam sürüyor- Titiwan, Keşan'da kurdukları çiftlikte eşiyle sebze meyve yetiştiriyor- Titiwan Yıldırım:- "Türkiye'de bir yuva kurduk. Buranın her yanı ayrı güzelliklerle dolu. Keşan'da doğa çok güzel, insanları sevimli, komşuluk ilişkileri çok iyi. Ben burada yaşamaktan çok mutluyum"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:04
Yabancıların gözüyle Türkiye - Taylandlı gelin mutluluğu Edirne'de buldu

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ / DAVUT DEMİRCAN - Ülkesinde tanıştığı iş adamı Taner Yıldırım ile evlenerek 19 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Taylandlı psikolog Titiwan Yıldırım, doğasına ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldığı Edirne'nin Keşan ilçesinde ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor.

Titiwan Yıldırım, 2000 yılında tanışıp evlendiği Taner Yıldırım ile Edirne'nin Keşan ilçesine yerleşti. Keşan'ın doğasına, yemeklerine, insanlarının misafirperverliğine ve komşuluk ilişkilerine hayran kalan Titiwan, ilçede kurdukları çiftlikte eşiyle sebze ve meyve yetiştiriyor.

Tan ve Tanya adında iki çocuğu olan Yıldırım çifti, kışın zamanlarını genellikle İstanbul'da geçiriyor.

Titiwan Yıldırım, eşini çok sevdiği için evlenerek Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.

Nişanlarını Tayland'da, düğünlerini ise İstanbul'da yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Türkiye'de bir yuva kurduk. Buranın her yanı ayrı güzelliklerle dolu. Keşan'da doğa çok güzel, insanları sevimli, komşuluk ilişkileri çok iyi. Her karşılaştığımızda çok güler yüzlü ve sevimliler. Markette karşılaştığımızda dahi gülümsüyorlar, bize çok hoş geliyor. Ben burada yaşamaktan çok mutluyum. Hiç şikayetim yok, her şey güzel olmaz tabii ama eksik çok az burada." dedi.

- "Hamsi kızartmayı, lahana sarmayı komşumdan öğrendim"

Taylandlı gelin, Rizeli eşinin hamsiyi çok sevdiğini, bu yüzden evde hep hamsi kızarttıklarını ve beyaz lahana sarması yaptıklarını ifade etti.

Bu yemekleri yapmayı komşusundan öğrendiğini belirten Titiwan Yıldırım, "Kayınvalidem baklavayı çok güzel yapar, kendisi açar ama ben o kadar iyi beceremiyorum, yanında çıraklık yapıyorum. Cevizleri kırıyorum. Kahve makinesi çıktı, şimdi herkes onda yapıyor kahveyi ama ben cezvede yapıyorum, kültüre daha uygun." diye konuştu.

Keşan'daki çiftliklerinde organik sebze ve meyve yetiştirdiklerini anlatan Yıldırım, ailece ceviz, armut ve elma toplamayı sevdiklerini dile getirdi.

- "Ailece doğayı ve bu bölgeyi çok seviyoruz"

Taner Yıldırım da fotoğraf hobisi dolayısıyla dünyayı dolaştığını, Tayland'ta fotoğraf çekerken eşiyle tanıştığını söyledi.

Yıldırım, eşinin Türk kültürüne çok çabuk adapte olduğunu, kısa sürede arkadaşlıklar kurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ailece doğayı ve bu bölgeyi çok seviyoruz. Sazlıdere ve Gökçetepe bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden. 'Burada bir çiftlik kuralım ve belli dönemde burada yaşayalım' dedik. Kışları çoğunlukla İstanbul'da yaşıyoruz, yazları da çiftlikte vakit geçiriyoruz. Burada bulunmaktan çok keyif alıyoruz çünkü doğanın içindeyiz. Eşimle buraya geldiğimizde 105 dönümlük bu yerde bir ağaç vardı, şimdi 6 binin üzerinde ağaç var. Bununla gurur duyuyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:04
  1. EDİRNE
  2. Keşan
  3. Tayland
  4. Titiwan Yıldırım
  5. Türk kültürü
  6. uzak doğu asya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mideyi istila eden gizli ajan
    1. Mideyi istila eden gizli ajan
    2. Fenerbahçe Kameni ile yollarını..
    3. İdlib'deki gözlem noktasına saldırı..
    4. TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
    5. İstanbul Avrupa Yakası’nda 9 günlük..
    6. Kurum müdürlerinden gazi Uzman Çavuş..
    7. Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri..
    8. Yanan ormanları canlandırmak için öyle..
    9. Muş Valisi İlker Gündüzöz 'Malazgirt..
    10. KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için..
    11. Ağrı’ da gece yarısı çıkan yangın..
    12. RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet..
    13. ANALİZ - İtalya’da hükümet krizi:..
    14. Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına..
    15. Tapu Müdürü Erdem’e veda yemeği
    16. Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden..
    17. Karadenizli balıkçılar ’Vira..
    18. Atık sulardan uyuşturucu madde tesbiti
    19. Spor il Md.lüğü 'Özel çocuklar'..
    20. Şehrin ortasında ayı nöbeti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog