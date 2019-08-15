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Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum"

Muğla'da yaşayan yabancı gelinler, güzelliklerine ve kültürel değerlerine hayran kaldıkları Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyuyor - Alman gelin Andrea Şimşek:- "Kışları Almanya'ya gidiyoruz. Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum. Bir iki hafta kaldıktan sonra Fethiye'ye dönmek istiyorum"- İngiliz gelin Stevi Kurt:- "Türkiye'yi çok seviyorum ve artık Türk'üm diyorum. Türk insanı çok cana yakın ve sıcakkanlı. Hep bize yardımcı oldular"

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum"

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, ülkelerine gittiklerinde güzelliklerine ve kültürel değerlerine hayran kaldıkları Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyor.

Almanya'dan tatil için geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde tanıştığı Cenk Şimşek ile 23 yıldır mutlu bir evliliği olan Andrea Şimşek, ülkesinde kendisini misafir gibi hissettiğini söylüyor.

Almanya'da yaşayan Andrea Şimşek, ailesiyle 1992'de Fethiye'ye tatile geldi. Düzenli olarak ilçeye tatil yapmaya gelen Andrea, burada tanıştığı Cenk Şimşek ile 1996'da dünyaevine girdi.

İki çocukları olan Şimşek çifti, ilçedeki bir oteli işletiyor.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yıllar önce son dakika tatil kararıyla tesadüfen geldiğini anlattı.

Eşiyle tanıştıktan sonra 4-5 yıllık arkadaşlığın ardından evlilik kararı aldıklarını belirten Şimşek, "Fethiye cennet gibi bir yer. Biz de cennette yaşıyoruz. Türkiye'nin havası güzel ve insanlar çok sıcak. Türkiye'de aile bağları çok kuvvetli. Bu benim çok hoşuma gitti." dedi.

Fethiye'de yaşadığı için çok mutlu olduğunu aktaran Şimşek, "Kışları Almanya'ya gidiyoruz. Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum. Bir iki hafta kaldıktan sonra Fethiye'ye dönmek istiyorum. Aile otelinin resepsiyonunda çalışıyorum. Evimiz, işimiz, arkadaşlarımız burada. Alman basını Türkiye'yi çok iyi anlatmıyor. Biz de gittiğimiz zaman güzellikleri anlatıyoruz. Çocuklarım tenis müsabakalarına katılıyor. Türkiye'nin birçok yerine gittim, çok güzel dostluklar edindim." diye konuştu.

- "Türkiye'yi çok seviyorum ve artık Türk'üm diyorum"

İlçeye ilk olarak 14 yıl önce tatile gelen 31 yaşındaki İngiliz Stevi Kurt da üç yıl önce Süleyman Kurt ile evlendiğini, bir çocukları olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi çok seviyorum ve artık Türk'üm diyorum. Türk insanı çok cana yakın ve sıcakkanlı. Hep bize yardımcı oldular. Burası benim evim. Ara sıra ülkeme gittiğimde burayı arıyorum. Burada yabancıları çok seviyorlar. Türkçeyi de Türk örf adetlerini de öğrendim. İngiltere'de bazen Türkiye ile ilgili kötü haberler çıkıyor. Gittiğim zaman Türkiye'ye niye gidilir, ne gibi güzellikleri olduğunu anlatıyorum. İngilizler artık Türkiye'ye daha çok geliyor."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
  1. Almanya
  2. Fethiye
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  4. Muğla
  5. turist
  6. Yabancıların Gözüyle Türkiye

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