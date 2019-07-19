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Yabancılara ait ruhsatsız dükkanlar mühürlendi

Samsun’da kendilerine verilen 1 aylık sürede ruhsat çıkartmayan yabancılara ait 10 dükkan, İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:37
Yabancılara ait ruhsatsız dükkanlar mühürlendi

Samsun’da kendilerine verilen 1 aylık sürede ruhsat çıkartmayan yabancılara ait 10 dükkan, İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.


İlkadım Belediyesi tarafından yabancı tabela ve ruhsatsız iş yerleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bundan 1 ay önce ruhsatsız oldukları için uyarılan ve tebligat bırakılan dükkanlara bugün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 aylık sürede ruhsatlarını çıkartmayan 10 yabancı uyruklu iş yeri mühürlenerek kapatıldı.



"200’e yakın yabancı uyruklulara ait iş yeri var"


Yapılan operasyon hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Ruhsat Denetim Amiri Celal Sarıcaoğlu, “İlkadım Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet yabancı uyruklu kişilere dükkanlarını ruhsatlandırmaları için 1 ay süre vermiştik. Bu iş yerleri sahipleri ruhsatlandırma işlemlerini verilen sürede yapmadıklarından dolayı mühürleyerek kapatma işlemlerini yaptık. 10 iş yerini kapattık. Bu uygulamalara devam edeceğiz. Bu iş yerlerinin çoğu ruhsatsız. Ruhsatsız iş yerlerini biz de faaliyetten men ediyoruz. İlkadım’da ortalama 200’e yakın yabancı uyruklulara ait iş yeri var. Yabancı tabela uygulamalarımız da devam edecek” dedi.


Operasyonda kanunlara uygun olmayan iş yerleri uyarıldı, verilen sürede işlemlerini tamamlayamayan iş yerleri de mühürlenerek kapatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:37
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