Yabancılar ülkesine dönmek istemiyor! Türkiye bizim ülkemizden daha güvenli

Türkiye’nin güçlü sağlık alt yapısı, virüse karşı alınan önlem ve denetimler, turizm sektöründe uygulanan kriterler, yerli ve yabancı turistlere güven verdi. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve uçak seferlerinin başlamasıyla Türkiye'ye gelen yabancı turistler, ülkeden ayrılmak istemiyor.



Türkiye'den en fazla yerleşik yabancı turistin yaşadığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancıların yoğun olarak tercih ettiği Mahmutlar Mahallesi'nde, geçen yıla göre bu yıl sayı daha da arttı. İlçedeki Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Rusların Antalya'yı ikinci evleri gibi gördüğünü, 100 binden fazla yerleşik yabancının büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu söyledi.



Gelen gitmiyor



Balcı, salgın sürecinde sayının daha da arttığını belirterek “İklimi ve doğasıyla çok güzel bir yer burası. Havası çok temiz. Ayrıca Türkiye genelinde güven verici tedbirler alındı. Uçak seferlerinin başlamasıyla Ruslar Türkiye’ye akın etti. Çoğu arkadaşımız ev kiraladı, ülkelerine dönmek istemiyor. Çünkü burayı daha güvenli buluyorlar. Salgın sürecinin bitmesini bekliyorlar” dedi.



Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top ise 65 bin nüfuslu mahallede yaklaşık 12 bin civarında 40 milletten yerleşik yabancının yaşadığını belirterek bu yıl Norveç, İsveç, İsviçre, İran gibi ülkelerden de çok sayıda yabancının ev alarak ya da kiralayarak ilçeye yerleştiğini söyledi. Salgında yerleşik yabancı sayısının arttığına işaret eden Top, "Kendi ülkelerine göre bizde Kovid-19 hastası çok az. Rusya'da, İsviçre'de hava eksilerde, burada ise hala sıcak. Burayı daha güvenli buldukları için gelen dönmüyor, kalma sürelerini uzatıyor" dedi.



Yaklaşık 14 aydır Alanya'da yaşayan İranlı Christine Farami de Türkiye'de çok önemli tedbirler alındığını, riskin daha da az olduğunu, özellikle yeni kuralların salgının önlenmesinde etkin olacağını belirtti.



Salgın bitene kadar kalacağız



Rusya'dan Alanya'ya gelen Gürcü Anjelika Chezhia da temiz ve sıcak hava ile taze gıdaya çok rahat ulaştıklarını, bu durumun da virüsle mücadele etmekte etkin rol oynadığını ifade etti. Uzun bir süre ülkesine dönmeyi düşünmediğini belirten Chezhia, “Burada kendimi daha güvende ve rahat hissediyorum. Salgın bitinceye kadar buradayız. Birçok yabancı da benim gibi düşünüyor” dedi.