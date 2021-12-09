Yabancılar konut sektörünü uçurdu

ANKARA

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu , gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde değerlendirdiği ‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2021-3. Çeyrek Raporu’nu yayınladı. ‘GYODER Gösterge’de; Eylül ayında yabancılara 6 bin 630 adet konut satışı gerçekleştirildiği ve bu rakamın şimdiye kadar erişilen en yüksek satış rakamı olduğu bildirildi.

Yabancılara satış yüzde 42.7 arttı

‘GYODER Gösterge’ 2021-3. Çeyrek Raporu’na göre 2021 yılı üçüncü çeyrek konut satışları, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 36,8 oranında bir artış göstererek 396 bin 328 adete ulaştı. Geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte konut kredisi faiz oranlarının daha düşük seviyelerde olmasının da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 gerileme gözlemlendi. İlk satışlarda bir önceki çeyreğe göre yüzde 36,3; ikinci el satışlarda ise yüzde 37 oranında artış gözlendi. Bu artış oranlarına göre yılın 3. çeyreğinde 119 bin 278 adet konut ilk defa satılırken, 277 bin 050 adet konut da ikinci el olarak işlem gördü. Yabancılara yapılan satışlar ise döviz kurundaki artışın da etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 60,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 42,7 oranında artış kaydetti. Üçüncü çeyrekte yabancılara 16 bin 991 adet satış yapıldı. Toplam rakamın 6 bin 630 adedi sadece Eylül ayında gerçekleşti. Bu veri, Eylül ayında şimdiye kadar 1 ayda görülen en yüksek satış rakamına ulaşıldığını ortaya koydu. Üçüncü çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 45,2 pay ile İstanbul, ikinci sırada ise yüzde 19,2 pay ile Antalya yer aldı.

Konut fiyatlarında en yüksek artış oranı

2021 Ağustos ayı itibarıyla konut fiyatlarında ve yeni konut fiyatlarında da veri tarihindeki en yüksek artış oranları gözlemlendi. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık bazda yüzde 3,88, yıllık bazda yüzde 33,38 oranında artış gösterdi. Yeni konut fiyatları ise aylık bazda yüzde 5,20, yıllık bazda ise yüzde 40,17 oranında arttı. Konut fiyatlarında reel değişim yüzde 11,85 olurken yeni konut fiyatlarında reel değişim veri setindeki en yüksek seviyesini yakaladı ve yüzde 17,55 oldu.

“Sektördeki canlılık ekonomiyi canlandırır”

Konut satışlarına ilişkin Yeni Akit’e değerlendirmede bulunan emlak uzmanı Selvi Erdoğan Turgut, 3. Çeyrekte rekor kıran yabancıya konut satışının, konut sektörünü canlandırdığını vurguladı. Turgut, yabancıların da etkisiyle konut sektöründeki canlılığın artarak sürmesini beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği düşük faiz politikasının, konut satın almak isteyen vatandaşlara da umut ışığı olduğunu vurgulayan Turgut, “Ülkemizde konut sahibi olmak isteyen binlerce aile mevcut. Bu açıdan konut sektörü son derece talep gören bir sektör. Fiyatlar şişirilmez, düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunulursa daha çok vatandaşımız konut alıcısı olacaktır. Konut sektörü onlarca sektörü destekleyen lokomotif bir sektör olduğundan, bu sektördeki canlılık, ekonomiyi canlandıracak, bu canlanma toplumun tüm katmanların yansıyacaktır. Ben bu açıdan ülkemiz için oldukça ümitliyim” görüşünü dile getirdi.