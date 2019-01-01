Yabancılar için fırsat kapıda! Satışları ikiye katlarız

Banuevleri markalı konut projeleriyle dikkat çeken Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, editörümüz Buğra Kardan’a kentsel dönüşüm eylem planından yabancıya konut satışına ve 2020 hedeflerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Güçsüz yapıları yenilememiz şart

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili yeni bir eylem planı ilan etti. Bu planın sektöre yansımaları ne olacak? Malum her sene 300 bin konutun elden geçirilmesi hedefleniyor. Bu hedefin üretim ve satış adedini ne oranda arttıracaktır?

Sayın Bakan Murat Kurum bu konuya büyük önem veriyor, çok duyarlı. Daha evvel Ankara’da bir yönetmelik çalışması yapılırken sektörün birçok temsilcisini davet etmişti. Herkesin görüşünü dinlemiş, not etmişti. Birçok sivil toplum örgütünün, proje geliştiricisinin görüşlerini de dikkate alarak bir çalışma ortaya koymuştu. Ülkemiz deprem tehlikesini yaşadı, yaşıyor, yaşayacak. Onun için bizim konutlarımızı, güçsüz yapılarımızı vakit yitirmeden geliştirmemiz ve yenilememiz gerekiyor. Bu kapsamda müteahhitlerin sınıflandırılmasını çok ama çok önemli görüyoruz. Yani kentsel dönüşüm projelerini yürütecek müteahhitlerde, firmalarda aranacak yeterliliklerin üst seviyede olması ilerisi için umutlarımızı arttırıyor. Ve konuya verilen ehemmiyeti net bir şekilde ortaya koyuyor. Nihayetinde güçsüz, ömrünü doldurmuş konutlarda ikamet eden vatandaşlarımızın dayanıklı evlere kavuşmaları temennimiz.

Hedefler büyük

-Kentsel dönüşümün konut üretimine ve satışlarına etkisi ne olur?

Tabii kentsel dönüşümle ilgili eylem planında ilk etapta 6,7 milyon konuttan 1,5 milyonunun elden geçirilmesi hedefi yer alıyor. Bu büyük bir hedef. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıklamasına göre her sene 300 bin konut dönüştürülecek. 30 bin konut Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından elden geçirilecek. Ciddi bir çalışma yapılacak. Çalışmayla müteahhitlerin ve firmaların projelerini süratle hayata geçirmeleri amaçlanıyor. Haliyle projelerin ekonomiye ve konut sektörüne de yararı olacaktır.

Güven telkin ediyoruz

-Yabancıya konut ve dükkân satışında durum nedir? 2020’de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız?

Tabii 2018 ve 2019’u karşılaştırdığımızda yabancılara yapılan satışlarda ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Normalde senede 20 bin konut satılıyor, 5 milyar dolar gelir elde ediliyordu. Örneğin 2017’de 20 - 25 bin adet satış yapılmıştı. Ama 2018’de 40 bin rakamı yakalandı. Bu bir başarı olup satış adedinin iki kat artışı anlamına geliyor. 2019’da ise 40 bin rakamının ötesine geçileceği tahmin ediliyor. 7- 8 milyar doların yabancı yatırımcıdan geleceği tahmin ediliyor. Kuşkusuz, burada alınacak çok aşama var. Toplam 1 milyon 400 bin olan toplam satışta 40 bin çok küçük bir adet. Çok şükür, sektör olarak sunduğumuz imkânlar ve ürünlerle yabancıların güvenini elde ettik. Ve unutmayalım ki devletimizin yatırım karşılığı yabancılara sunduğu vatandaşlık hakkı da yabancılara satışın artmasında en önemli bir etken.

Tanıtıma odaklanmalıyız

-2020 konut sektörü için daha iyi geçecek gibi görünüyor. Bu ortamda yabancıya satışta 60 bin rakamı aşılabilir mi?

Aşılabilir. Ortada bir engel yok. Ama bence bu sayının 100 binler seviyesine çıkması gerekiyor. Çünkü Avrupa ülkelerinde durum öyle. Bu anlamda en önemli örnek İspanya. Malum yabancıya satışta ivme yakalandı. Bu ivmeden güç alıp Türkiye olarak büyük hedefler belirler, tanıtımlara ağırlık verir, güveni temin edersek başarılı oluruz. Ayrıca ekonomik ve hukuki olarak yabancı yatırımcıları ülkemize çekecek adımları atarsak muvaffak oluruz.

Talepte artış var

-Konut sektörü için 2020 nasıl geçecek?

2020’nin verimli ve iyi geçeceği kanaatindeyiz. Sektörümüz de sıkıntıları aşıyor. Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirim kararı sektöre olumlu etki etti. Ağustos ayında konut satışı temmuza göre arttı. Bu ilerisi için olumlu bir sinyaldir. Gerek Merkez Bankası’nın hamleleri gerekse konut kredi faizlerinin gerilemesi sektörün lehine olacaktır.

-Yüzde 40 büyüme görür müyüz?

Bu iddialı bir oran olur. Ama şunu belirtmeliyim ki, 2019’a göre daha iyi bir döneme tanık olacağız.

-Hasanoğlu Şirketler Grubu 2019’da neler yaptı, 2020’de neler yapacak?

Biz, sektörün daraldığı, sıkıntılı olduğu dönemde bile yeni projelere start verdik. Bu bizim için önemli bir adımdı. Tabii kendi arsalarımızda proje üretmeye devam ediyoruz. Ispartakule bölgesinde dördüncü projemize başladık. Hem konutların hem de ticari alanların bulunduğu, mülkü bize ait olan, inşaat alanı 40 bin metrekareye varan bir proje. Şu anda temel seviyesinde. Çalışmalarımız devam ediyor.