Yabancı yatırımcıya farklı bakış

2018 yılında yabancılara konut satışı sürecini başarılı geçiren gayrimenkul sektörü 2019 yılını yeni açılımlarla karşılamaya hazırlanıyor. Sektörün önde gelen firmalarından olan Bahaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır yaptığı değerlendirmede, “Yabancı yatırımcı sadece konuta değil, içine de ciddi para harcıyor” dedi.

Yüzde 117 artış kaydedildi

Kasım ayı verilerinin son derece sevindirici olduğuna dikkat çeken Bahadır, “TÜİK verilerine baktığımızda; yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 bin 672 olduğunu görüyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkelerinin ilgisi belli bir standarda oturdu. Yabancı yatırımcıyı sadece ‘konut alıyor’ şeklinde düşünmemeli. Yabancılar, bu evlerin içinin döşenmesi için çok ciddi para harcıyorlar. Örneğin; bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’den aldıkları konuta ortalama 850 bin lira ödeyen bir yabancı; iç dekorasyon, beyaz eşya, mutfak aletleri, döşeme gibi ihtiyaçları için sadece ev eşyasına 150 bin lira harcadı. Yılın 10 ayında yabancılara 30 bin 431 adet konut satıldığını dikkate alırsak, bu evlerin içinin döşenmesi için ödenen ve ödenecek tutarın 4,5 milyar lirayı aştığını söylemek mümkün olur. Bu harcamalar sayesinde Türkiye’de birçok alt sektör kazanıyor. Yabancıya satışı bu çerçevede düşünmek ve satışları artırmak için gereken tüm kolaylıkları sağlamak gerek” dedi.