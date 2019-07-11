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Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk vatandaşı oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 19 Eylül 2018'de değiştirilmesinden bugüne kadar ABD, Kanada, Çin, Rusya, İtalya, Avustralya ve Yunanistan vatandaşlarının aralarında bulunduğu 981 yatırımcı, Türk vatandaşlığı hakkını kazandı- Türk vatandaşı olmak isteyen 2 bin 700 yabancı, 1 milyar dolara yaklaşan tutarda yatırım yaptı

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:28
Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk vatandaşı oldu

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 19 Eylül 2018'de değiştirilmesinden bu yana ABD, Kanada, Çin, Rusya, İtalya, Avustralya ve Yunanistan vatandaşlarının aralarında bulunduğu 981 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Eylül 2018'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren, üç yıl satılmaması şerhi koydurarak taşınmaz satın alan veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazın üç yıl süreyle satılmayacağını taahhüt eden, istihdam oluşturan, mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatıran, devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alan kişilere vatandaşlık yolu açıldı.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınladığı günden bugüne kadar Türk vatandaşı olmak isteyen 2 bin 700 yabancı yatırımda bulundu, 1 milyar dolara yaklaşan tutarda yabancı kaynaklı yatırım sağlandı.

Yatırım yapanlardan 981 kişi ise Türk vatandaşlığı hakkını kazandı.

- Aralarında ABD, Rusya ve Kanada vatandaşları da bulunuyor

Türk vatandaşlığı kazanan yatırımcılar listesinde, İran 253 kişiyle ilk sırada yer aldı. İran'ı 143 kişiyle Irak, 97 kişiyle Yemen, 94 kişiyle Afganistan, 59 kişiyle Suriye, 58 kişiyle Filistin, 57 kişiyle Ürdün, 45 kişiyle Mısır, 21 kişiyle Çin ve 16 kişiyle Azerbaycan takip etti.

ABD ve Rusya'dan 6'şar, Kanada, İtalya ve İsrail'den 4'er, Ukrayna, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndan 2'şer, Avustralya ve Yunanistan'dan birer yatırımcı da Türk vatandaşlığı hakkını elde edenler arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:28
  1. ABD
  2. Çin
  3. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  4. Kanada
  5. Rusya
  6. Türk vatandaşlığı
  7. Yabancı yatırımcı

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