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Yabancı yatırımcılara kolaylık! Hizmet ofisleri devreye giriyor

Yabancı yatırımcılar için Ankara ve İstanbul'da hizmet ofisleri açılıyor. Ekim ayı içerisinde faaliyete geçecek olan ofisler sayesinde yabancı yatırımcılar, vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerini tek noktadan takip edebilcekler.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:25
Yabancı yatırımcılara kolaylık! Hizmet ofisleri devreye giriyor

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye'deki yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takibinin yapılması ve başvurularının en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'da hizmet ofisleri açılacak. Hizmet ofisleri bu ay içerisinde faaliyetlerine başlayacak.

Türkiye'yi yabancı yatırımcılara daha cazip hale getirmek ve yapılan yatırımları artırmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20'nci maddesinde düzenleme yapılmıştı.

İstanbul ve Ankara'da açılacak

Düzenleme kapsamında İçişleri Bakanlığınca, Yönetmeliğin 20'nci maddesinde belirtilen şartları yerine getiren yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerini tek noktadan takibinin yapılması ve işlemlerinin sonuçlandırılması amacıyla İstanbul ve Ankara’da hizmet ofisleri açılacak.

Bu ofisler, Yönetmeliğin 20'nci maddesinde belirtilen kapsam ve tutardaki yatırımın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti ile ikamet izni/vatandaşlık işlemlerine ilişkin destek, danışmanlık ve başvuru takibi hususlarında hizmet sunacak.

Ofisler, 22 Ekim 2018 tarihi itibari ile hizmete başlayacak. İstanbul’daki ofis, İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın Reşadiye Cad. 34112 Eminönü/adresinde; Ankara’daki ofis ise, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Kavaklıdere Mah. Binnaz Sok. No:2 Kavaklıdere-Çankaya adresinde faaliyette bulunacak.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:25
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yabancı yatırımcılar
  4. hizmet ofisleri

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