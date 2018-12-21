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Yabancı uyruklu turistleri taşıyan araç seyir halindeyken yandı

21 Aralık 2018 Cuma 23:04
Yabancı uyruklu turistleri taşıyan araç seyir halindeyken yandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de turistleri taşıyan araç seyir halindeyken yandı.

Edinilen bilgiye göre, Pakistan uyruklu 2'si çocuk 8 kişiyi taşıyan 38 GE 325 plakalı minibüs, Hacılar ilçesi Güney Çevre Yolu Dokuzpınar Mahallesi yakınında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Minibüsü durduran şoför yolcuları tahliye etti.

Küçük çaplı patlamaların yaşandığı araç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araç kullanmaz hale gelirken sürücü ve turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca turistlerin minibüsü Kayseri Havalimanı'ndan bir kiralama firmasından kiraladıkları, Kapadokya bölgesini gezdikten sonra ülkelerine dönmek için yeniden Kayseri Havalimanı'na gittiği belirtildi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:04
  1. Araç yangını
  2. kayseri
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