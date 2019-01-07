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Yabancı uyruklu öğrenciler için üniversitelerle iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı ile Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın yurt dışında tanıtılması ve bu sınavların yurt dışında Bakanlığa bağlı okullarda yapılmasına imkan tanıyan protokol imzalandı- Bakanlığın iki üniversite ile imzaladığı protokol ile bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 7'ye yükseldi- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran:- "(YÖS'ün üniversiteler tarafından yapılması) Bunun sonuçlarını gördük, Türkiye'de 114 bin 600'e yakın yabancı öğrenci okuyor"

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:00
Yabancı uyruklu öğrenciler için üniversitelerle iş birliği

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yurt dışında tanıtılması ve bu sınavların yurt dışında Bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine imkan sağlayan protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı katıldı.

Protokol ile Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri, Milli Eğitim Bakanlığının 16 ülkedeki 67 okulunu YÖS için sınav merkezi olarak kullanacak ve buralarda görev yapan öğretmenler de gözetmenlik yapacak.

Böylece Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ile yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri yapacak. Bakanlığın iki üniversite ile imzaladığı protokol ile bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 7'ye yükseldi.

Bakanlık, daha önce Akdeniz, Atatürk, Balıkesir, Çukurova, İstanbul üniversiteleri ile aynı alanda iş birliği yapmıştı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, törendeki konuşmasında, 2023 Eğitim Vizyonu'nu eğitimde devlet politikası haline getirme amacını taşıdıklarını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2014'te aldığı karar ile yurt dışıdan öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe giderek bu konuda üniversitelere yetki verdiğini hatırlatan Safran, bu kapsamda yabancı uyruklu öğrenci alımında üniversitelerin kendi sınavını yapabilmesinin önünün açıldığını aktardı.

Düzenleme ile "YÇS" ve "YÖS" olarak adlandırılan sınavları üniversitelerin yapmaya başladığını dile getiren Safran, "Bu üniversitelerimiz sınavlarını yapmaya devam ediyor. Böylece hem Türk vatandaşlarına hem de başka ülke vatandaşlarına yönelik sınavlar, geniş kitlelere ulaşma imkanı veriyor. Bunun sonuçlarını gördük, 114 bin 600'e yakın Türkiye'de yabancı öğrenci okuyor." bilgisini verdi.

Safran, yabancı öğrenci oranının kalite ve standartlar açısından üniversitelerin düzeyini yükselttiğine işaret etti.

Sınav yapma serbestliği konusunda Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversitelerinin de yola çıktığını bildiren Safran, üniversitelerinin tanınırlığını artıracak bu çalışma dolayısıyla iki üniversitenin rektörlerine teşekkür etti.

- "Misafir öğrencilerimiz gönüllü elçilerimiz"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise üniversitelerinde 54 ülkeden 3 bin 950 dolayında yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.

Aydın, Milli Eğitim Bakanlığının yabancı uyruklu öğrenci sınavlarında üniversiteler ile yaptığı iş birliği ile bu sayının artması için çalışacaklarını söyledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da üniversitelerinde 90 dolayında ülkeden bin 300 dolayında yabancı uyruklu öğrenci bulunduğuna işaret ederek, "Bu sınav vasıtasıyla Türkiye tanıtılıyor. Misafir öğrencilerimiz de bizim gönüllü elçilerimiz." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:00
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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