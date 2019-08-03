0553 313 94 23

Yabancı uyruklu kadınları, bakıcılık vaadiyle fuhşa sürükleyen 13 zanlıya tutuklama

Bodrum’da yaşlılara ve çocuklara bakmak için gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuş bataklığına sürükleyen çete çökertildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:39
Yabancı uyruklu kadınları, bakıcılık vaadiyle fuhşa sürükleyen 13 zanlıya tutuklama

Bodrum’da yaşlılara ve çocuklara bakmak için gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuş bataklığına sürükleyen çete çökertildi. Bodrum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı.


Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen grubun yapısının çözümlenmesiyle birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen çete üyeleri, teknik ve fiziki takibe alındı. Bodrum, İzmir, Bursa, İstanbul ve Mardin’de çete üyesi olduğu belirlenen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda 26 kişi gözaltına alınırken geri kalan 10 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlatmıştı. Zanlıların birçok yabancı uyruklu kadını çocuklara dadı yapmaları, yaşlılara bakmaları için kandırdıkları ve Türkiye’ye geldikten sonra pasaportları elinden alarak fuhşa zorladıkları ortaya çıktı.



13 kadın sınır dışı


Fuhuş tuzağına düşen 13 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şahıs tutuklanırken, 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. 12 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlhan Palut, Erzurum kampını değerlendirdi
    1. İlhan Palut, Erzurum kampını..
    2. Yabancı uyruklu kadınları, bakıcılık..
    3. Dizdar: "İhracatta tekstil sektörü..
    4. Futbol: Fransa Süper Kupa
    5. Bahçeli’nin ‘Yuvanıza dönün’ çağrısı..
    6. Otobüs yangında yaralanan kişilerin..
    7. İki esnaf arasında taşlı sopalı kavga:..
    8. Kurtdere kortejinde atlı zabıta..
    9. Bursa’da otomobil alev alev yandı, 3..
    10. Toyota’da yaz fırsatları devam ediyor
    11. Başkan Zolan: “Çamelimiz’de hizmet..
    12. FETÖ operasyonunda 40 polis gözaltında
    13. Beşiktaşlı basketbolcu Burak Can..
    14. Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden..
    15. Hollanda Kraliyet Ordusu mensubu Çetin..
    16. Özbekistan’a altı ayda 5.6 milyar..
    17. Fikret Orman: "2-3 takviye yapacağız"
    18. Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
    19. Bu kafa değişmeli! Asılsız çağrılar 10..
    20. Beşiktaş yağmur altında çalıştı
    21. CHP’li Başkanlardan İzmir çıkarması
    22. Başkan Soyer’den süt üreticileri ile..
    23. Çay hırsızlığına 3 gözaltı
    24. Suudi Arabistan'a bir füze saldırısı..
    25. Fikret Orman'dan transfer açıklaması
    26. İdlib’e gönderilen 1 tır dolusu un..
    27. Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel..
    28. "Hepimiz ürettiğimiz zaman Türkiye..
    29. Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber..
    30. Hacı adayları kutsal topraklarda
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu