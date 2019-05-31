Yabancı uyruklu dilencilerin üzerinden kimlik çıkmadı

Samsun’da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu birçok dilencinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, Yabancılar Şube ile Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinin birçok noktasında başta yabancı uyruklu şahıslar olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirdi.

242 lira para çıktı

Ekiplerce cami avlularında, ara sokaklarda ve yol kenarlarında dilenen dilenciler tespit edildi. Sonrasında ise dilenciler teker teker yakalandı. Toplamda 24 dilenci yakalanırken bunların 17’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılması üzere ve üst aramasından geçirilmek üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı Dilenci Toplama Merkezine götürüldü. Burada üst aramasından geçirilen dilencilerden toplam 242 lira çıktı. Ayrıca yabancı uyruklu birçok dilencinin üzerilerinde kimlik tespit edilemedi. Yakalanan dilencilere 153’er lira idari para cezası uygulandı.