Yabancı uyruklu çocuklar ve gençler Aydın Valisi ile selfie yarışına girdi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de çeşitli illerde düzenlenen “Yabancıların Türkiye’de Sahip Oldukları Hak ve Yükümlülükleri“ konulu uyum buluşmalarının 15. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası’nda yapıldı.

Kuşadası Adakule Otel’de gerçekleştirilen uyum buluşmasına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşfer, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Selim Arat, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Aydın Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ve Aydın ve ilçelerinde ikamet eden yabancı uyruklular katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aydın Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, yabancıların Türkiye’de sahip oldukları hak ve yükümlülükleri uyum buluşmaları ile anlatmaya devam ettiklerini belirterek, “ Bu konuda sistemli çalışmalar yapıyoruz. Uyum Buluşmaları da bu alandaki en önemli faaliyetlerimizden birisi. Yabancı uyruklu misafirlerimizin sorularını cevaplandırıyoruz, sorunlarına çare oluyoruz. Yabancılara daha iyi hizmet vermek adına tüm kurum ve kuruluşlarla çeşitli düzeylerde koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyoruz. Koordinasyon toplantıları yürütürken bir yandan da sizlerle iletişime geçerek sorunlarınızı çözümlendirmeye ve taleplerinizi yerine getirmeye çalışmaktayız. Bu kapsamda mobil uygulama, Yabancılar İletişim Merkezi ve sosyal medya hesaplarımız ile sizlere doğru bilgiler aktarıyor iken ’Uyum Buluşmaları’ aracılığıyla da yüz yüze iletişim kurarak sizlerden gelen soruları cevaplandırıyoruz “ diye konuştu.

Etkinlikle konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “ Uyum buluşmaları proğramı ile ülkemizde yaşayan yabancıların ve ev sahibi toplumun yeni hayatlarına hep birlikte barış ve uyum içerisinde devam etmesi amaçlanmıştır “ dedi. Bu arada, yabancı uyrukluların da büyük ilgi gösterdiği uyum buluşması etkinliğinde yabancı çocukların ve gençlerin Aydın Valisi ile selfie çektirmesi ile ortaya renkli görüntüler çıktı.