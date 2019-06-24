Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde yangın çıktı Düzce’nin Karaca Mahallesi’nde yabancı uyruklu ailelerin kaldığı 2 katlı evde yangın çıktı.

Düzce’nin Karaca Mahallesi’nde yabancı uyruklu ailelerin kaldığı 2 katlı evde yangın çıktı. Evin alt katı tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, öğlen saatlerinde Düzce merkeze bağlı Karaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Karaca Mahallesi 1307 sokakta bulunan Nazmiye Albayrak’a ait olan ve yabancı uyruklu ailelerin kaldığı iki katlı evin alt katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havanın sıcak olması nedeniyle alevler bir anda bütün daireyi sardı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere hemen müdahale ederek, çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangında evin alt katı tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibi Nazmiye Albayrak, “Yangında can kaybı olmaması sevindirici. Yabancı uyruklu aileler kalıyordu. Ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi” dedi.

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