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Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin dolar ödüyor

Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal:- "Yılın ilk çeyreğinde 9 bin 618 yabancı Türkiye'den konut alırken, ev başına ortalama 135 bin dolar ödeme yaptı. İlk çeyrekte yabancıya konut satışından elde edilen gelir 1,3 milyar dolar oldu"- "Bu yıl ilk çeyrekte (yabancıya konut satış adedinde) yüzde 81,5'lik artış var. Yıl boyunca yabancılara 50 bin konut satılacağını, ortalama satış rakamının da 150 bin dolar olacağını düşünüyoruz. Yani 2019'da yabancıya konut satışından Türkiye'nin gelirinin 7,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz"

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:16
Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin dolar ödüyor

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancı yatırımcıların yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den 9 bin 618 konut aldığını belirterek, "(Yabancılar) Ev başına ortalama 135 bin dolar ödeme yaptı. İlk çeyrekte yabancıya konut satışından elde edilen gelir 1,3 milyar dolar oldu." dedi.

Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk çeyrekte yabancıya sattığı konut sayısının 9 bin 618 olduğunu kaydederek, yabancıların konut başına yükselen kurların da etkisiyle 135 bin dolar ödediğini söyledi.

İlk çeyrekte konut satışından 1,3 milyar dolar gelir elde edildiğini dile getiren Akbal, aslında gelirin yabancıların mobilya, beyaz eşya, perde, halı gibi konut için aldığı diğer eşyalarda çok daya yüksek olduğunu anlattı.

Akbal, "Geçen yıl 148 bin dolara satılan ortalama bir gayrimenkulü 2019'da 135 bin dolara sattığımızı görüyoruz. Piyasadaki hareketliliğin artmasıyla bu rakamın yıl genelinde 150 bin doları bulacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Son yıllarda rekor üstüne rekor kıran Türk gayrimenkul sektörünün yurt dışına satışta da büyük bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Akbal, 2018'de yabancıya satışta tüm zamanların rekoru kırılırken, yabancılara satılan konut sayısının da 40 bin sınırına dayandığını anımsattı.

- "2019'da 7,5 milyar dolarlık gelir bekliyoruz"

Akbal, son dönemde ekonomi yönetimi tarafından hayata geçirilen düzenlemelerin de etkisiyle, yabancıya satıştaki yukarı yönlü hareketin 2019'da da devam ettiğini belirterek, "TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde yabancıya konut satışında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 81,5'lik bir artış yaşandı. İlk 3 ayında yabancılara toplam 9 bin 618 konut satıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5 bin 298 adetti. Bu da aslında bu trendin tüm canlılığıyla devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Yabancıların gayrimenkul için Ocak 2019'da 436 milyon dolar, Şubat 2019'da 440 milyon dolar harcadığını dile getiren Akbal, rakamın ilk çeyrekte 1,3 milyar dolara ulaştığını, yılın geri kalan kısmında ortalamayı yükseltecek hareketlilik beklediklerini anlattı.

Akbal, TL açısından da ciddi bir gelir artışı yaşandığını kaydederek, tüm bu verilerin aslında gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının da önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Geçen yıl yabancıya satış rakamının 40 bin adede yaklaştığını anımsatan Akbal, "Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 81,5'lik artış var. Yıl boyunca yabancılara 50 bin konut satılacağını, ortalama satış rakamının da 150 bin dolar olacağını düşünüyoruz. Yani 2019'da yabancıya konut satışından Türkiye'nin gelirinin 7,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbal, artık özellikle Körfez’in varlıklı ailelerini ve Avrupa'yı odaklarına almaları gerektiğini belirterek, Nevita olarak kendilerinin Türkiye ortalamasının üzerinde gelir elde ettiklerini, şu anda bir konutu yabancıya ortalama 150 bin dolardan sattıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:16
  1. Nevita
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