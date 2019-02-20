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Yabancı turistler Erciyes’ten mutlu ayrılıyor

Geçtiğimiz yıl sadece Rusya ile yapılan charter uçuşun bu yıl Polonya, Ukrayna ve Rusya ile genişletilerek devam etmesi Erciyes’i cazibe merkezi haline getirirken, direk uçuşlarla Kayseri’ye gelen turistler hizmet ve kayak pistlerinden memnun kalarak ülkelerine geri dönüyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:02
Yabancı turistler Erciyes’ten mutlu ayrılıyor

Geçtiğimiz yıl sadece Rusya ile yapılan charter uçuşun bu yıl Polonya, Ukrayna ve Rusya ile genişletilerek devam etmesi Erciyes’i cazibe merkezi haline getirirken, direk uçuşlarla Kayseri’ye gelen turistler hizmet ve kayak pistlerinden memnun kalarak ülkelerine geri dönüyor.


Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ziyaretçi akınına uğruyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan Erciyes Master Planı ile uluslararası standartlara kavuşan ve birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Erciyes, gün geçtikçe adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Rusya ile başlayan direk uçuşlar, bu yıl Ukrayna, Polonya ev Rusya ile devam etti. Erciyes ile birlikte artık şehir merkezlerindeki alışveriş merkezlerinde yabancı tabelalar görmeye başladıklarını kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; ilerleyen yıllarda Erciyes’in daha çok yabancının zaman geçirdiği bir mekan haline geleceğini söyledi. Cıngı açıklamasında, "Halkımızın da yakından takip ettiğimiz gibi geçen sene Rusya operasyonuyla başladığımız uçakla ziyaretçi gelişi bu sene Rusya, Ukrayna ve Polonya’ya yayıldı. Her Cuma bu üç ülkeden direk uçuşlarla misafirlerimiz geliyor. Gelen misafirlerimiz bölgede kayaktan sonra hem Kapadokya hem kent merkezindeç ok yoğun vakit geçiriyorlar. Artık hem Kapalı Çarşı hem de AVM’lerde de yavaş yavaş Rusça, Polonyaca tabelalar görmeye başladık. Gelen misafirlerimiz 1 hafta burada kalıyorlar, bir sonraki hafta gelen uçak buradaki mevcut misafirlerimizi evlerine götürüyor. 1 hafta sonra yaptığımız anketler ve görüşmelerde memnuniyet oranının neredeyse yüzde 100 olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Geçen sene Rusya’dan charter uçakla gelen bazı misafirler bu sene arkadaş ve aile gruplarıyla tarifeli seferle gelmişler. Bu da ayrı memnuniyet verici bir hadise. Ürünün tutulmuş olduğu, yurt dışı misafirler açısından beğenildiğini ifade ediyor. Yavaş yavaş Erciyes bir 10 sene sonra her hafta 20-30 tane direk uçuşun yurtdışından geldiği ve birçok yabancının zaman geçirdiği bir mekan haline gelecek" ifadelerini kullandı.


Erciyes’te kayak yapan Polonya vatandaşı turistler ise havanın ve pistlerin çok güzel olduğunu, otellerin pistlere yakın olması ve hizmetlerin olumlu olduğunu, memnun olarak ülkelerine dönüp Erciyes’i tavsiye edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:02
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