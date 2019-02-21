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Yabancı tabelalar tek tek söküldü

Adana’da zabıta ekipleri kent genelinde yabancı tabela operasyonu düzenledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:06
Yabancı tabelalar tek tek söküldü

Adana’da zabıta ekipleri kent genelinde yabancı tabela operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda kanun gereği yüzde 75’i Türkçe olmayan tabelalar tek tek sökülerek iş yeri sahipleri uyarıldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekiplerince Türkçenin korunması kanununa istinaden ve yoğun ihbarlar nedeniyle operasyon düzenlendi. Kent genelinde çoğunluğu Suriyelilere ait iş yerlerindeki yabancı tabela, afiş ve posterler söküldü.


Merkez Yüreğir ilçesi ve Seyhan ilçelerine bağlı, Saydam Caddesi, İbrahim Tatlıses Bulvarı, Eminağa Caddesi ve Süleyman Vahit Caddesi’nde denetim yapan zabıta ekipleri, standartlar gereği yüzde 75’i Türkçe olmayan tabela ve afişleri söktü.


Zabıta ekiplerince yapılan operasyon sırasında iş yeri sahiplerine, bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulundu.


Zabıta tarafından gerçekleştirilen operasyona destek veren Bahçelievler Muhtarı Mehmet Özden, “Arapça tabelaların sökümü konusunda zabıta personellerine teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki diğer esnafımız çok büyük mağduriyet yaşıyorlar. Yasal olarak Arapça tabela asılması uygun olursa assınlar ama bu kanunsuz bir iş o yüzden kaldırılması doğru” diye konuştu.


İbrahim Tatlıses Bulvarı’nda esnaflık yapan Hüseyin Demir ise, "Doğma büyüme bu mahallede oturuyorum. Bu caddede bizden fazla kazanıyorlar" dedi.


Sökülen afiş ve tabelalar zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere Zabıta Daire Başkanlığına götürüldü.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Aydın TezmenAydın Tezmen1 sa önce
    Bravo bu tabelaları sökenlere helal olsun.

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