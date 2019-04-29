Yabancı savaş uçakları Trablus'ta yerleşim birimlerini vurdu

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in talebiyle yabancı savaş uçaklarının Trablus'ta yerleşim birimlerini vurduğu bildirildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UMH, savaş suçlusu Halife Hafter'in talebiyle yabancı ülkelerin savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un, yoğun nüfusun yaşadığı Ebu Selim belediyesine düzenlenen, sivillerden ölümlere ve yaralanmalara neden olan hava saldırısını en sertşekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, büyük devletlere ve uluslararası topluma, saldırıların durdurulması, sivillerin korunması ve bu saldırıya katılan yabancı ülkeler hakkında derhal inceleme başlatılarak cezalandırılmaları konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Hafter'e bağlı silahlı güçlerin, Libyalıların temel gelir kaynağı olan petrol tesislerini işgal ettiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası petrol piyasalarında karmaşaya neden olacağı uyarısı da yapıldı.

"Terörizm" olarak nitelendirilen saldırılara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının şiddetle kınandığı açıklamada, hükümetin, saldırıların durdurulması, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda, uluslararası toplumun tavrını netleştirmesi hedefiyle dost ve kardeş ülkelerle yoğun iletişim halinde olduğu vurgulandı.

Öte yandan dün Tunus'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, düzenlediği basın toplantısında "Libya'nın içişlerine müdahale eden ülkelerden birinin sağladığı füzeyle" Trablus'a düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.