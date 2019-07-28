0553 313 94 23

Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yabancı plakalı lüks otomobil, önündeki tıra çarptı.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:45
Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yabancı plakalı lüks otomobil, önündeki tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan ve Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen Beatris ?atej’in kullandığı 1-HFJ-198 plakalı lüks otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Kudret Tuna’nın kullandığı 41 KE 940 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücünün eşi Milen Matej aracın içinde sıkıştı. Sıkışan yaralı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü Beatris, eşi Milen ve kızı Elis Matej ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel
    1. Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel
    2. KPSS sonuçları açıklandı KPSS 2019-1..
    3. Oto yıkama dükkanında iki kız kardeş..
    4. Muğla'da tekne yangını
    5. Coşkunöz Savunma ve Havacılık’tan..
    6. CHPli belediyeye ait binada Türk..
    7. Konya’da bilim meraklıları Astronomi..
    8. Dünya gençliğinden Eskişehir’de..
    9. Kaynarca’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    10. Oto Pazarı’nda bayram yoğunluğu
    11. KAPTİD Başkanı Dinler: “Bayram..
    12. Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa..
    13. 92 yaşındaki Pakize nine göz nuru..
    14. Rize'de genç kızı darbeden kişi..
    15. Kayserispor'un Avusturya kampı
    16. Sıcaklar asfaltı eritti
    17. Dikmen Vadisi’nde çalışmalar sürüyor
    18. Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a..
    19. Trafiğe açılması beklenen FSM’de son..
    20. "Bölgedeki gerginliğin nedeni ABD'nin..
    21. 22 yıl sonra şehidin mezarı başında..
    22. Ataşehir’de buzdolabına saklanmış..
    23. İdlib’de rejim saldırısı: 4 ölü, 7..
    24. Şehit polis binlerce kişi tarafından..
    25. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 3..
    26. Su diye asit içen 5 yaşındaki çocuk..
    27. Esed İdlib'de sivilleri vurdu! Ölü ve..
    28. Husiler’den Suudi Arabistan’daki..
    29. Günde 10.000 adım atmak neden önemli?
    30. Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı