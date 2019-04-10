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Seçim 2019 Sayfası

Yabancı Ot İle Mücadelede Son Teknolojinin Tanıtımı Kayseri Şeker Çiftçilerine

Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadelede KWS tohum firması ile Bayerilaç firmasının ortak çalışması olan ürün, ilk olarakŞeker Pancarı tarımında Türkiye’de Sektöründe lider konumundaki Kayseri Şeker çiftçilerine tanıtımı yapıldı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 08:49
Yabancı Ot İle Mücadelede Son Teknolojinin Tanıtımı Kayseri Şeker Çiftçilerine

Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadelede KWS tohum firması ile Bayerilaç firmasının ortak çalışması olan ürün, ilk olarakŞeker Pancarı tarımında Türkiye’de Sektöründe lider konumundaki Kayseri Şeker çiftçilerine tanıtımı yapıldı.


Kayseri şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonundayapılan Şeker pancarı tarımında yabancı ot ile mücadele toplantısına Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, Bölge Müdürleri, KWS pazarlama müdürü Emre Akbel, KWS BölgeMüdürü Adem Akça, Çiftçiler ve Firmalarıntemsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 08:49
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