Yabancı öğrencilerin tercihi "Seçim zaferi" oldu

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Somalili 21 yaşındaki Nasra Ali, yurt içi ve dışında AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları inceledi.

Ali, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.

Nasra Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber kategorisinde "Seçim zaferi" isimli fotoğrafa oy verdiğini, bunun nedeninin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.



"Erdoğan'ı çok seviyorum. O Somali halkına çok yardım etti. O yüzden bu fotoğrafı seçtim." diyen Nasra Ali, doğayı çok sevdiği için "Hüzünlü güz vedası"nı, spor kategorisinde ise zaferi hatırlattığı için "Ata sporu"nu seçtiğini belirtti.

- "Türkiye ilerlesin diye çok çalışmış"

Çadlı öğrenci 22 yaşındaki İbrahim Mahamat, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" adlı fotoğrafa oy vererek, "Her zaman halk kazanacak, vatandaşlar kimin cumhurbaşkanı olacağını seçmeye sahipler. Bu çok güzel bir şey. Türkiye ilerlesin diye çok çalışmış. İslam için her yerde savaşıyor, ondan Allah razı olsun." dedi.

Mahamat, evi yandığı halde hiçbir şey almadan sadece kedisini aldığı ve burada insanlığı gördüğü için "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi"ne, kültürlerini unutmadıkları için "spor" kategorisinde Elif Öztürk'ün imzasını taşıyan "Pehlivanlar" adlı fotoğrafa oy verdiğini kaydetti.

- "Erdoğan'ı çok seviyorum"

Cibutili 22 yaşındaki Kamil Ali Kanano, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Kanano, "İnsanlara yardım ediyor. Bu yüzden o fotoğrafı seçtim." dedi.

Kanano, "yaşam" kategorisinde Evren Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış", "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğrafları için oy kullandı.



Somali'den Karabük'e gelerek mühendislik eğitimi alan 18 yaşındaki Zehra Hüseyin, kendileri için ailelerinden koparak nöbet tutan askerler olduğunu ve kendisini güvende hissettiğini, bu nedenle askerlerin olduğu "haber" kategorisindeki Ali Atmaca'nın "Yemin" isimli fotoğrafa oy kullandığını anlattı.

"Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" isimli fotoğrafı seçen Zehra Hüseyin, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.

- "Türk bayrağı sadece Türk bayrağı değil, bütün mazlum insanların bayrağı"

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafından çok etkilendiğinin altını çizen 19 yaşındaki Suriyeli Muaz Al Mousa, şöyle devam etti:

"Bu fotoğrafta Türk bayrağı benim dikkatimi çekti. Türk bayrağı sadece Türk bayrağı değil, bütün mazlum insanların bayrağı. Bu bayrak insanların Kur'an bayrağı. İnsanlara yardım eden bayrak. Türkiye Suriye'ye yardım etti. Bu nedenle bu fotoğrafa oy verdim."



Mousa, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği "Sahadaki kedi" çalışmasını tercih etti.

- "Filistin halkı yıllardır eziliyor"

Yemenli Ziyael Al Hadef, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" isimli çalışmasına oy vererek, şunları aktardı:

"Filistin halkı yıllardır eziliyor. İşgalcilerin haksızlıklarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu fotoğraf bunu anlattığı için beni etkiledi. Doğayı çok sevdiğim içinde 'yaşam' kategorisinde Semih Yüksel'in 'Yeşil yol', Fenerbahçe hayranı olduğum için de 'spor' kategorisinde Serhat Çağdaş'ın 'Başbaşa' fotoğraflarına oy verdim. Biz iyi günde de kötü günde de Fenerbahçe'liyiz."