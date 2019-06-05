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Yabancı öğrencilerin ortak bayram sevinci

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları kapsamında dünyanın dört bir tarafından Türkiye’ye okumak için gelen uluslararası öğrenciler, bütün kültürel farklılıklarına rağmen Ramazan Bayramı heyecanını hep birlikte yaşıyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:02
Yabancı öğrencilerin ortak bayram sevinci

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları kapsamında dünyanın dört bir tarafından Türkiye’ye okumak için gelen uluslararası öğrenciler, bütün kültürel farklılıklarına rağmen Ramazan Bayramı heyecanını hep birlikte yaşıyor. Kültürel giysiler, tatlılar, bayram ikramları, adetler ve geleneksel yemeklerle bayramı geçirecek olan uluslararası öğrenciler kendi ülkelerindeki bayramları anlattı.

Hazırlıklar 3 gün önceden başlar

Nijerya’dan gelerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans yapan Abdul Hayali Musa, Nijerya’da bayramdan önce terzilerin sabaha kadar çalıştığını, bütün çocukların neşeli olduğunu belirterek, “Bizim ülkemizde bayram hazırlıkları üç gün öncesinden başlar. Ülkedeki tüm sokaklar özel dekorlarla süslenir. Bütün çocuklar bayramı neşeli bir şekilde bekler. En önemlisi bütün terziler gece gündüz çalışır. Yeni kıyafetleri dikmek, yetiştirmek için çok çalışırlar” dedi.

Bizim bayramlarımız türkiye’deki bayramlara çok benziyor

Atılım Üniversitesi’nde Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans yapan Iraklı Ali Enver ise, Türkiye’de farklı ülkelerden arkadaşlar edindiğini ve Ramazan ayını birlikte geçirdiklerini vurgulayarak, “İki buçuk senedir Türkiye’deyim. Burayı çok sevdim ve çok beğendim. Burada farklı farklı ülkelerden gelen arkadaşlar edindim. Benim ülkemde bayramın ilk günü genelde tüm aile, büyüklerin evinde toplanır. Çocuklara hediyeler dağıtılır, harçlık verilir. Bizim bayramlarımız Türkiye’deki bayramlara çok benziyor. Zaten çok yakınız, kültürlerimiz hemen hemen aynı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ‘siz bizdensin” diyorlar

Dört sene önce Türkiye’ye gelen ve Ankara’da Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitimine devam eden Türkmenistanlı Söhbet Mammedow da, “Dört senedir Türkiye’deyim. Türkmenistan’ın en eski ve tarihi şehri olan Merv’den geldim. Buradaki insanlar sıcakkanlı ve yabancı olduğunu hissettirmiyorlar, ‘Sen bizdensin’ diyorlar. Türkiye gibi ülke yok. Türkmenistan’da da bizim bayram kutlamalarımız aynı, yeni kıyafetler giyilir, büyüklere gidilir, el öpülür. Bu bayram ailemin yanına gidemeyeceğim. Onları çok seviyorum ve ellerinden öpüyorum. Tüm dünyadaki İslam âleminin bayramı kutlu olsun. İnşallah onlar da bizler gibi bayramlarını güzel bir şekilde kutlar” diye konuştu

 

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:02
  1. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
  2. Türkiye Bursları
  3. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
  4. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
  5. Abdul Hayali Musa
  6. Kamu Hukuku Bölümü

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