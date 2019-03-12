Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı klibi Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezindeki yabancı öğrenciler, İstiklal Marşı'nı kentin farklı mekanlarında söyledikleri bir video hazırladı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezindeki (TÖMER) yabancı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla video hazırladı.

Merkezde Türkçe öğrenen Ahıskalı, Moğolistanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı, Türkmenistanlı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezberledi. Öğrenciler, daha sonra üniversitenin yanı sıra tarihi Kapalı Çarşı, Kayseri Mahallesi gibi kentin tarihi mekanlarında İstiklal Marşı'nı ezbere okudu. Misafir öğrenciler seslendirdikleri İstiklal Marşı'nı montajlayarak klip haline getirdi. Sosyal medyadan paylaşılan video klip, ilgi gördü.

Öğrenciler, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Develi ile TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.







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