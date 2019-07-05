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Yabancı öğrenciler Mersin’de yelken sporunu öğrenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kamp programlarının sosyal aktiviteler olduğuna işaret ederek, "Son derece güzel.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:19
Yabancı öğrenciler Mersin’de yelken sporunu öğrenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kamp programlarının sosyal aktiviteler olduğuna işaret ederek, "Son derece güzel. Beraber olmayı, takım çalışmasını, hoşgörüyü, insanlığı, yardımseverliği öğretir bu tip aktiviteler" dedi.


Yaz kampı için Mersin’i tercih eden yabancı öğrenciler, Büyükşehir BelediyeBaşkanı Vahap Seçer ile görüştü. Kamp boyunca künefe yapımından Türk kahvesipişirmeye kadar birçok sosyal aktivite gerçekleştiren öğrenciler, Mersin’de yelkensporunu tanıyacak. Mersin Rotary Kulübü Kısa Dönem Yaz Kampı öğrencileriolarak Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve İspanya’dan gelen öğrencilerle biraraya gelen Seçer, gençlerin bu tarz sosyal aktivitelere katılmasının öneminedikkat çekti. Seçer, “Sadece dört duvar arasında eğitim görerek, matematik, fizik,kimya ile böyle bir hayat yok. Onun yanında insanın sosyalleşmesi lazım” diyekonuştu.


Ziyarete, Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burak Hosta, Dönem SekreteriBerdan Doğan, Mersin Rotary Kulübü Kısa Dönem Yaz Kampı Komite BaşkanıErkan Kolukırıkoğlu ile şehir dışından ve farklı ülkelerden öğrencilerin yer aldığı 10kişilik bir grup katıldı. Ülkeler arası dostlukları pekiştirmek, farklı kültürleri birbirleriile tanıştırmak amacıyla Mersin’e gelen gençler, Başkan Seçer ile tek tek tanışıpsohbet etti. Seçer, Mersin Rotary Kulübü yöneticilerinden Kısa Dönem Yaz Kampıhakkında bilgi aldı.


“Mersin tanıtılsın, Türk insanı tanıtılsın, Türkiye tanıtılsın”


Seçer, Mersin Rotary Kulübü’nün kentin ve Türkiye’nin tanıtımı açısından güzel biraktiviteye imza attığını belirterek, “Hem Türkiye’nin tanıtımı açısından hem deMersin’in tanıtımı açısından güzel bir aktivite. Sizler Mersin için çalışıyorsanız,ortak paydamız da Mersin olduğu için memnuniyetle işbirliği yaparız. Benim içinyeter ki makul olsun. Koşullarımız uygun olsun, çalışmalar yaparız. Biz de istiyoruz.Mersin’e katkı sunalım. Mersin tanıtılsın, Türk insanı tanıtılsın, Türkiye tanıtılsın.Yurt dışında tırnak içinde yanlış algı varsa o ortadan kalksın. Son zamanlarda


Türkiye’nin içerisinde bulunduğu siyasi ortam yurt dışına olumsuz yansıyor. Bizlerde bunun için uğraş veriyoruz. Daha demokratik bir toplum oluşturalım. Dahadevletine yaraşır uygulamalarımız olsun. Daha güvenilir bir ülke olalım. Bunlar sonderece önemli. Medeni toplumlar bunu önemsiyor” ifadelerini kullandı.


“Uğraşımız daha eğitimli, gelişmiş, özgür ve demokratik bir toplum oluşturmak”


İnsanların önceden iş kaygısıyla yurt dışına gittiğini, ancak günümüzde ülkedeğiştirmenin temelinde daha farklı sebepler bulunduğunu anlatan Başkan Seçer,şunları söyledi: “Önceden iş kaygısıyla insanlar yurt dışına gitmek isterdi, ’gideyimdaha iyi bir iş bulayım, daha çok ekonomik gelir elde edeyim’ diye. Şimdi farklıkaygılarla ülkeyi değiştiriyorlar. Daha demokratik, daha özgür bir ülkede yaşayayımdiye. Bizim de uğraşımız bu. Daha eğitimli, daha gelişmiş, daha özgür, dahademokratik bir toplum oluşturmak. Zaten eğer demokrasiyi büyütüp gelişiyorsan,diğer sorunlar halledilir. O açıdan gençlerin de bu etkinliklerde olması, bizim kendiçocuklarımızın da yurt dışından gelen çocuklarımızın da görgülerinin artmasıaçısından önemli. Bunlar gençlerimize daha sonraki olgunluk yaşlarında önemlikatkı sağlayacaktır. Bu tip geziler akıllarında kalacak önemli etkinliklerdir.Kendilerine de gelecekte yol göstericidir. İnsan böyle gelişiyor. Bunlar sosyalaktiviteler. Son derece güzel. Hem beraber olmayı, takım çalışmasını, hoşgörüyü,insanlığı, yardımseverliği öğretir bu tip aktiviteler. Çocuklarımız için son derecegüzel işler yapıyorsunuz çok teşekkür ediyoruz.”


“Künefe yapımından tutun, Türk kahvesine kadar öğreniyorlar”


Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burak Hosta, Rotary Kulüpleri olarak heryıl bu tarz öğrenci değişim programları gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Bizimyaptığımız kısa dönem yaz kampı. 15 gün boyunca misafir ediyoruz biz onları. Türkailelerin yanında kalıyorlar. Türk kültürünü tanıyıp, kendi yaşıtları ile beraberoluyorlar. Bir hafta boyunca da çeşitli aktivitelerimiz var. Künefe yapımından tutun,Türk kahvesine kadar öğreniyorlar. Ana temamız da yelken. Burada kaldığımızsürece yelkeni ve yelken sporunu tanıyacaklar. Esas amacımız çocukların kendiayakları üzerinde durup, farklı kültürleri tanıyıp, vizyonlarını daha da geliştirmeleri"dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:19
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