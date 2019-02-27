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Yabancı öğrenciler ihracat elçisi olacak

Sakarya'da, ihracat yapacak firmaların birden fazla yabancı dil bilen öğrenciler sayesinde global pazarlar, tedarikçiler veya partnerler bulmasını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi" eğitimleri başladı- SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ:- "Projeyle firmalara, yeni pazarlara ulaşma veya var olan pazarlarını genişletme, yurt dışı ziyaretlerinde ve yurt içi alım heyetleri görüşmelerinde iletişim sağlanmış olacak. Projeyle öğrencilerin, buradaki eğitimlerinin ardından ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü ticaret elçisi olmaları da sağlanmış olacak"

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:52
Yabancı öğrenciler ihracat elçisi olacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, ihracat yapacak firmaların birden fazla yabancı dil bilen öğrenciler sayesinde global pazarlar, tedarikçiler veya partnerler bulmasını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi" eğitimleri başladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından ihracat yapma isteğinde olan firmalar veya halihazırda ihracat yapan ve ihracat departmanlarını güçlendirmek isteyen firmalara destek olmak için Sakarya İŞKUR, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) iş birliğiyle başlatılan Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi'nde paydaşlara eğitim veriliyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, projenin SATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu ve SAÜ tarafından geliştirildiğini belirtti.

Proje kapsamında yapılacak eşleştirmeler ile Sakaryalı firmaların birden fazla yabancı dil bilen öğrenciler sayesinde global pazarlar, tedarikçiler veya partnerler bulmalarının kolaylaşacağını aktaran Altuğ, "Projeyle firmaların, yeni pazarlara ulaşma veya var olan pazarlarını genişletme, yurt dışı ziyaretlerinde ve yurt içi alım heyetleri görüşmelerinde iletişim elde etmeleri sağlanmış olacak. Projeyle öğrencilerin, buradaki eğitimlerinin ardından ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü ticaret elçisi olmaları da sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi'ne katılan makine, mobilya, inşaat, otomasyon gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 11 firma ile 24 katılımcı aday eşleştirmeleri sonrasında, istihdam edilen personellerin söz konusu eğitimlerle daha nitelikli, dış ticaret anlamında donanımlı, ihracatın her kademesinde yetkinliğe sahip olmaları amaçlanıyor.

Eğitimler kapsamında, "Maliyet Yönetimi", "Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri", "Uluslar Arası Pazar Araştırması", "Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim", "Uluslar Arası Pazarlama Teknikleri", "E-Ticaret, Dış Ticaret Sözleşmelerinin Hazırlanması", "Dış Ticaret Finansmanı", "Gümrük İşlemleri ve Dış Ticaretin Vergilendirilmesi" konularına değinilecek.

Proje kapsamında istihdam edilecek personelin maaşları ve sigortaları 6 ay boyunca İŞKUR tarafından ödenecek, SAÜ ve SUBÜ öğretim görevlileri tarafından SATSO'da iki hafta boyunca yoğun Uluslararası Ticaret Eğitimi verilecek.

Firmalar da 6 ay boyunca iş tecrübesi kazanacak ve bu süreçte hem ihracat hem de kariyer konusunda ihracat mentörleri kendilerine destek vermeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:52
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