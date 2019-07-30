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Yabancı öğrenciler Hattuşa’yı gezdi

Yunus Emre Enstitüsünün Tematik Yaz Okulları kapsamında 21 ülkeden Türkiye’ye gelen arkeolog ve sanat tarihi öğrencileri Hititlerin başkenti Hattuşa’yı gezdi.

30 Temmuz 2019 Salı 19:07
Yabancı öğrenciler Hattuşa’yı gezdi

Yunus Emre Enstitüsünün Tematik Yaz Okulları kapsamında 21 ülkeden Türkiye’ye gelen arkeolog ve sanat tarihi öğrencileri Hititlerin başkenti Hattuşa’yı gezdi.



Çorum Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen programda yabancı öğrenciler UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Hattuşa’nın tarihi ve sahip olduğu kültürel mirası yerinde tanıma fırsatı buldu. Hattuşa Antik Kenti’ni gezen öğrencilere Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schaner ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, ören yerleri, kazılar ve kazılardan elde edilen eserler hakkında bilgi verdi.



Yunus Emre Enstitüsü Arkeoloji Yaz Okulu Koordinatörü Yunus Emre Bilici, Türkiye’nin sahip olduğu kültürel mirasın bir dünya mirası olduğunu belirterek, “Amacımız bunu tüm dünya milletleriyle, ülkeleriyle bu alanda çalışan arkeologlar, sanat tarihçileri hizmetine sunmak ve tanıtmak. Şuanda Heyette Hindistan Amerika’ya, Kazakistan’dan Almanya’ya 21 ülkeden 21 arkeolog, sanat tarihçisi ve müze uzmanı bulunmakta” dedi.



Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schaner de, 21 farklı ülkeden gelen arkeoloji ve sanat tarihi bölümü öğrencilerini ağırladıklarını belirterek, “Misafir öğrenciler Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türkiye’nin bir çok kültür varlığı gezme fırsatı buluyorlar. Anadolu topraklarının zengin kültür mirasını tanıyorlar” dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül de, ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Çekya, Çin, Fas, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Kazakistan, İngiltere, İran, Lübnan, Malezya, Romanya, Tunus ve Ukrayna’dan arkeolog ve sanat tarihi öğrencilerinin Çorum’a gelen öğrencilerin Hitit medeniyetini ve yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:07
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