Yabancı komşularını havaya uçurmak istedi
Almanya'nın Halle kentinde, yabancı komşularına yönelik tehditlerde bulunan 36 yaşındaki bir şüphelinin evine yapılan baskında polis, bir bavulda gizlenmiş bir bomba buldu. Bu olay, ülkedeki ırkçılık ve aşırılıkçı eylemler konusundaki endişeleri artırdı ve güvenlik yetkilileri tarafından ciddi bir şekilde ele alındı. Şüpheliyle ilgili olarak soruşturma devam ediyor ve ilgili güvenlik önlemleri alınıyor.
Almanya'nın Halle kentinde yabancı komşularına tehditte bulunan 36 yaşındaki ırkçının, evine baskın düzenleyen polis, bir bavulda gizlenmiş bomba buldu. Apartman sakinlerini sürekli tehdit eden ırkçının, bombayı komşularını havaya uçurmak için temin ettiği düşünülüyor. Polis sözcüsü Alexander Junghans "Tehlike önlendi. Şüpheli gözaltına alındı" dedi.