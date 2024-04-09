Yabancı komşularını havaya uçurmak istedi

Almanya'nın Halle kentinde, yabancı komşularına yönelik tehditlerde bulunan 36 yaşındaki bir şüphelinin evine yapılan baskında polis, bir bavulda gizlenmiş bir bomba buldu. Bu olay, ülkedeki ırkçılık ve aşırılıkçı eylemler konusundaki endişeleri artırdı ve güvenlik yetkilileri tarafından ciddi bir şekilde ele alındı. Şüpheliyle ilgili olarak soruşturma devam ediyor ve ilgili güvenlik önlemleri alınıyor.